【マリオテニス フィーバー：更新データVer. 1.0.2】 3月27日 配信

任天堂は、Nntendo Switch2用テニスゲーム「マリオテニス フィーバー」について、更新データVer. 1.0.2を3月27日に配信した。

今回の更新では、一部のキャラクターとフィーバーラケットの性能変更が行なわれている。

また、チャージキャンセル時にスライドフットワークや飛びつきが発生してしまうことがないように調整されたほか、ゲーム内で発生していたいくつかの不具合の修正も行なわれている。

□「マリオテニス フィーバー 更新データVer. 1.0.2」のページ

キャラクター性能に関する変更

フィーバーラケット性能に関する変更

ショット挙動の変更

その他の変更

ディディーコング ：ショットとサーブの威力を、わずかにアップしました。 カロン ：安定して打ち返せる距離を、少し長くしました。サイドライン際をねらう能力を、わずかにアップしました。 ベビィピーチ ：安定して打ち返せる距離を、少し長くしました。 キノピコ ：安定して打ち返せる距離を、少し長くしました。 ヘイホー ：安定して打ち返せる距離を、少し長くしました。 ドンキーコング ：安定して打ち返せる距離を、少し短くしました。移動の走り出しを、少し遅くしました。左右に動いたときに、モーションが当たり判定から大きく出ていたため、モーションの調整を行いました。 ボスパックン ：安定して打ち返せる距離を、少し短くしました。移動の走り出しを、少し遅くしました。 ロゼッタ ：安定して打ち返せる距離を、少し短くしました。 ハナチャン ：安定して打ち返せる距離を、少し短くしました。ダッシュラケット ：効果時間を12秒から8秒に、短くしました。 メタルラケット ：効果時間を10秒から8秒に、短くしました。効果時間中、トゲゾーラケットのトゲゾーを倒せるようになりました。 スターラケット ：効果時間を10秒から8秒に、短くしました。効果時間中、トゲゾーラケットのトゲゾーを倒せるようになりました。 マジックラケット ：効果時間を15秒から12秒に、短くしました。ラケットがすでにフライパンになっている場合は、ラケットがフライパンに変化するモーションをしないようにしました（HPへのダメージは受けます）。 おばけラケット ：効果時間を15秒から12秒に、短くしました。ロブの場合、ボールが消えるまでの時間が0.5秒長くなり、ショットの軌道を確認できる時間が少し長くなりました。 インクラケット ：インクが画面に付いてから落ちはじめるまでの時間を、半分に短くしました。チャージキャンセルしたとき、スライドフットワークや飛びつきが発生してしまうことがないように調整しました（ただし、マルチボールのときの挙動は、Ver. 1.0.1から変更ありません）。ランクマッチで、毎月1日の午前9時（日本時間）のレーティング調整が行われないことがある不具合を修正しました。 ストーリーモードの「上空」での対戦後、イベントが進まなくなる不具合を修正しました。また、イベントが進まなくなったセーブデータから再開した場合、イベントが進むように修正しました。 その他、ゲームを快適に遊んでいただけるよう、いくつかの問題を修正しました。

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