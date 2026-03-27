超特急・船津稜雅、予告映像観たメンバーからの反応明かす「リハーサルの時間に鏡越しに」【あざとかわいいワタシが優勝】
【モデルプレス＝2026/03/27】女優の大友花恋と超特急の船津稜雅が3月27日、都内で開催された新木曜ドラマ「あざとかわいいワタシが優勝」（TOKYO MX／4月2日スタート／毎週木曜21時25分〜）の記者発表会に出席。船津がメンバーからの反応を明かした。
【写真】超特急リョウガのことが「めっちゃ好き」な後輩
オファーを受けた際のことを「シンプルに、正直ミスかな。船津稜雅ですけど？っていう気持ちでいっぱいで、当時はずっと戸惑っていたというか、いつこのミスに気づくんだろう状態でした」と振り返った船津。周囲からの反応を聞かれると「撮影中とかは特に周りに言っていなかったので、反応があったわけじゃないんですけれども」と切り出し、「告知映像が動画サイトに上がったのをメンバーが見たのか、リハーサルの時間に鏡越しに、僕がやるポーズがあるんですけど、それをすごいマネてくるメンバーが2人ぐらい。それは非常に腹立たしく思っております（笑）」と人差し指を口に持ってきた“しー”のポーズを実践しながら明かした。
またドラマ内には筋肉シーンがあるというが、船津は「（超特急で）ガリガリ担当なんですね。見て分かる通り非常に細いんですけど。先程の『ミスだろ』っていうことに繋がることがあるんですけど」と謙遜。大友からは「直前までパンプアップされてたりとか、血管が浮き出るようにずっと集めるように」と現場での様子を明かされ、司会からは「血管バリバリ筋肉カットがすごかった」と絶賛されていた。
累計1,100万DL突破の人気電子コミックを実写ドラマ化した本作。「あざとかわいい」を武器に恋も人生も勝ち抜いてきた主人公・松嶋琴音（大友）が、史上最強のライバルと出会うことから始まる、「あざとかわいい」VS「あざとかわいい」のプライドがぶつかり合う新感覚ラブコメディ。船津は琴音が恋する上司・清水将貴を演じる。（modelpress編集部）
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◆船津稜雅、ドラマ出演 メンバーからの反応明かす
オファーを受けた際のことを「シンプルに、正直ミスかな。船津稜雅ですけど？っていう気持ちでいっぱいで、当時はずっと戸惑っていたというか、いつこのミスに気づくんだろう状態でした」と振り返った船津。周囲からの反応を聞かれると「撮影中とかは特に周りに言っていなかったので、反応があったわけじゃないんですけれども」と切り出し、「告知映像が動画サイトに上がったのをメンバーが見たのか、リハーサルの時間に鏡越しに、僕がやるポーズがあるんですけど、それをすごいマネてくるメンバーが2人ぐらい。それは非常に腹立たしく思っております（笑）」と人差し指を口に持ってきた“しー”のポーズを実践しながら明かした。
◆船津稜雅、筋肉シーン絶賛される
またドラマ内には筋肉シーンがあるというが、船津は「（超特急で）ガリガリ担当なんですね。見て分かる通り非常に細いんですけど。先程の『ミスだろ』っていうことに繋がることがあるんですけど」と謙遜。大友からは「直前までパンプアップされてたりとか、血管が浮き出るようにずっと集めるように」と現場での様子を明かされ、司会からは「血管バリバリ筋肉カットがすごかった」と絶賛されていた。
◆大友花恋主演「あざとかわいいワタシが優勝」
累計1,100万DL突破の人気電子コミックを実写ドラマ化した本作。「あざとかわいい」を武器に恋も人生も勝ち抜いてきた主人公・松嶋琴音（大友）が、史上最強のライバルと出会うことから始まる、「あざとかわいい」VS「あざとかわいい」のプライドがぶつかり合う新感覚ラブコメディ。船津は琴音が恋する上司・清水将貴を演じる。（modelpress編集部）
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