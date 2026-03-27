日本ハムの新庄剛志監督（54）が26日、開幕カードを戦うソフトバンクの小久保監督と開幕前日会見に出席。27日の開幕戦の予告先発を問われ、「伊藤（大海=28）君が歯が痛いっていうことで細野君でいきたい」とジョークで会場を笑わせたものの、小久保監督に「ウソでしょ？」と突っ込まれると、「伊藤君でいきたい」と予定通り、指名した。

【もっと読む】侍J投手コーチに飛び交う悪評「データを扱えない」

伊藤は昨季、最多勝利（14勝）と最多奪三振（195）のタイトルを獲得し、沢村賞を初受賞。侍ジャパン入りしたWBCでは、準々決勝のベネズエラ戦で1点リードの六回に登板し、逆転3ランを浴びて敗退。1次ラウンドの韓国戦でも「第2先発」として3イニングを投げて2失点だった。準々決勝で「敗戦投手」になったことで、SNSなどで誹謗中傷が殺到。それでも新庄監督は「5000％開幕投手。そんな弱いピッチャーじゃないし、弱い人間じゃない。僕と伊藤君は2人とも言われるタイプ。この数年間で精神的に強くなっている」と擁護したものの、さる球界関係者がこう言った。

「WBCでは『第2先発』を任されたが、状態はイマイチ。今回開幕投手を務めるとはいえ、大バッシングを受けたメンタル的にも、WBCの激戦後という肉体的にも、不安要素は多い。前回大会の例をみても、WBC組の投手のほとんどがシーズン中に故障など、何かしらの後遺症に苦しんだ。その点でも心配ではある」

伊藤はこの日、「普通だったら（開幕投手は）やめとこうかとなるところだけど、自分の気持ちを尊重してくれた。僕自身は感謝しているし、それに応えたい」と前を向いたが、新庄監督の期待に沿えるか。

◇ ◇ ◇

ところで、WBCではチーム内から投手コーチ陣に対して批判的な声が上がっていたのはご存知だろうか。なんでも、「データを扱えない」などといったスペックの問題や、「ブルペンスルー事件」などが露見したのだ。いったいどいうことか。

●関連記事 【もっと読む】侍J投手コーチに飛び交う悪評「データを扱えない」 では、それらについて詳しく報じている。