約3年を経て、下降気味の販売にテコ入れ

本田技研工業（以下ホンダ）のCセグメント（ミドルクラス）SUV『ZR-V』が、発売から約3年を経て一部仕様変更され、特別仕様車『ブラックスタイル』と『クロスツーリング』がラインナップに加わった。

【画像】ホンダZR-Vがマイチェン！2台の特別仕様車が登場 全56枚

発売を前にメディアに向けて事前説明・取材会が行われたので、ZR-Vの開発責任者である、同社四輪開発本部完成車開発統括部のラージ・プロジェクト・リーダーであるチーフエンジニアの沖村達男氏に話をうかがった。



ホンダZR-Vが一部仕様変更。こちらは特別仕様車『ブラックスタイル』。 本田技研工業

まず、最近の日本における乗用車市場について振り返っておこう。

2025年3月〜2026年2月の1年間で、日本では乗用車が379万台販売されている。そのうち、軽乗用車が130万台、SUVが99万台、2ボックスが67万台、ミニバンが59万台で、残りが4ドアやステーションワゴンなどだ。注目すべきはSUVで、この10年で販売台数は飛躍的に伸びており、いまや『日本で売れている乗用車の4台に1台がSUV』となっている。

中でもZR-Vの属するCセグメントSUVの競争環境は激化しており、トヨタ・ハリアーやRAV4、日産エクストレイル、マツダCX-5など、多くのライバルがひしめく激戦区だ。

ZR-Vは2023年4月に発売され、洗練された内外装とスポーティな走りっぷりに加えて使い勝手も高く、いかにもSUV＝スポーツ・ユーティリティ・ビークルらしいクルマと評価されてきた。

だが、発売以来3年近く経ち、少し新鮮さが薄れてこともあり、昨年は販売台数が下降気味。そこでテコ入れを図るべく、一部仕様変更を行い、また特別仕様車も設定されたというわけだ。

前回も人気が高かった『ブラックスタイル』

今回の一部仕様変更で、ZR-Vのラインナップからガソリンモデルはフェードアウトし、ハイブリッド車の『e:HEV』のみとなった。

実際、これまでの販売比率でもハイブリッド車が9割以上を占めていたという。実は2023年の発売開始の時点から、ハイブリッドのみのラインナップが検討されていたのだが、当時は半導体の供給不足問題などもあり、ガソリンモデルもラインナップされたそう。



スポーティなイメージを高めて人気を集めている『ブラックスタイル』。 本田技研工業

現在は半導体の供給も安定しており、ホンダの電動化推進、カーボンニュートラルを進めるといった方針もあり、ユーザーにもCO2削減に貢献してもらおうと、ハイブリッド車のみのラインナップになったという。

そして、そんなZR-Vの魅力を増幅すべく、特別仕様車としてまず『ブラックスタイル』を設定。この『ブラックスタイル』、最近のホンダ車では軽自動車のN-BOXカスタムからフィット、WR-V、CR-Vなど、多くの車種に設定されている特別仕様車だ。ZR-Vにおいても、2024年夏に発売（発表は2023年秋）されている。

ZR-Vに限らず、いずれの車種でもブラックをアクセントにした内外装を採用して、『タイプR』や『RS』ほどスポーツ度は強くはないものの、スポーティなイメージを高めて人気を集めている。

ZR-Vでも特別仕様車として設定していた時期は、15〜20％をブラックスタイルが占めていたそうだが、今回も、それ以上の人気が期待されている。

ターゲットユーザーとしては、40〜50代の独身、子離れ層。クルマに対して、ひとクラス上の上質で洗練された内外装や走り、そして充実した安全&快適装備を求めに対し、人とは違うより洗練された個性を提供することを目指す。

今までのZR-Vとは少し違う『クロスツーリング』

そしてもう1台、新たに設定された特別仕様車が『クロスツーリング』。

これは今までのZR-Vのラインナップにはなかった、エクステリアに専用パーツを多用し、インテリアも専用カラーやアクセントを用いて、アウトドアテイストを高めたモデルだ。



新たに設定された特別仕様車『クロスツーリング』。 本田技研工業

都会的なSUVとしてのユーザーが多いZR-Vだが、ライトなレベルでユーザーにアウトドアを楽しんでもらおうと、アウトドアテイストを高めた専用パーツを装着して、アクティブなスタイルとしている。

もっとも、ホンダのSUVはZR-VだけでなくヴェゼルやWR-Vも都市型SUVというイメージが強い。そこでユーザーのアウトドア的指向を広げてもらうためにも、このクロスツーリングを設定したという。

となると、多くのモデルにブラックスタイルが設定されてきたように、今後は他のSUV（だけでないかもしれないが）にもクロスツーリングが設定される可能性は高い。

ZR-Vユーザーの嗜好を考えると、このクロスツーリングは10〜15％くらいの販売比率になるのではと沖村氏は期待している。

ターゲットユーザーは、ブラックスタイルより少し若め、20〜40代の独身者やプレファミリー。ひとクラス上の車格感や走り、充実した安全&快適装備に加え、SUVらしい力強くアクティブなデザインを求める層に向けて、人とは違う、より力強くアクティブな個性を提供する。

『ブラックスタイル』と『クロスツーリング』。2台の特別仕様車と、スタンダードタイプの『X』と上級タイプの『Z』からなる、ZR-Vの新しいラインナップ。いずれにもFFと4WDを設定し、激戦区のライバルたちを迎え撃つ。