瀬戸康史、妹・瀬戸さおりと“レア”な兄妹2ショット ラジオ番組『TOKYO SPEAKEASY』で共演「方言全開で、2人だけの空間ならではの話をたっぷり」
俳優の瀬戸康史（37）、瀬戸さおり（36）が25日、TOKYO FMのトーク番組『TOKYO SPEAKEASY』（月〜木 深1：00〜）の公式Xに登場。“レア”な兄妹2ショットが公開された。
【写真】似てる？ 瀬戸康史＆瀬戸さおりの“レア”な兄妹2ショット
同番組は、秋元康がプロデュースを手がける深夜のガチトーク番組。ゲストがその時にしたいテーマで自由に“おしゃべり”するため、予想外の展開になったり、思わぬ話題が飛び出したりと、たびたび話題を呼んでいる。
投稿では「今夜のお客さまは#瀬戸康史 さんと #瀬戸さおり さんでした」と、24日放送のゲストに瀬戸兄妹が登場したことを伝え、スタジオで撮影したオフ2ショットをシェア。康史は黒のジャケット、さおりはベージュのコート姿で寄り添い、カメラに目線を向けている。
康史のスタッフのXでは「兄弟出演は番組史上初なのだとか…!? 方言全開で、2人だけの空間ならではの話をたっぷりしています」と内容について触れている。
【写真】似てる？ 瀬戸康史＆瀬戸さおりの“レア”な兄妹2ショット
同番組は、秋元康がプロデュースを手がける深夜のガチトーク番組。ゲストがその時にしたいテーマで自由に“おしゃべり”するため、予想外の展開になったり、思わぬ話題が飛び出したりと、たびたび話題を呼んでいる。
康史のスタッフのXでは「兄弟出演は番組史上初なのだとか…!? 方言全開で、2人だけの空間ならではの話をたっぷりしています」と内容について触れている。