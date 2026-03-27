Stray Kids・ヒョンジン、力強いデニムスタイル披露 「GUESS」SSキャンペーン第2弾ビジュアル公開
8人組ボーイズグループ・Stray Kidsのヒョンジンが、グローバルアンバサダーと務めるファッションブランドGUESSより、Spring/Summer 2026 グローバルキャンペーン第2弾が発表された。
【別カット】筋肉チラリ…ワイルドなTシャツ姿を披露するヒョンジン
今回の第2弾では、GUESSが誇るアメリカンデニムのレガシーを、より大胆かつ自由な視点から再解釈。従来のヘリテージに対するノスタルジーを一歩先へと進め、次世代の感性を反映した、よりシャープで表現力豊かなエネルギーへと昇華させる。
本キャンペーンの中心に据えられるのはヒョンジン。卓越したスタイルセンスと存在感は、GUESSが長年掲げてきた「若さ」「タイムレス」「冒険心」といったブランドの価値観に、新たな視点をもたらす。
GUESS 共同創業者兼チーフ・クリエイティブ・オフィサーのポール・マルシアーノは「ヒョンジンは、現代の世代が持つエネルギーと自由な精神を体現する存在です。本キャンペーンは、GUESSのデニムヘリテージに新たな感性をもたらし、ブランドの次なる章の幕開けを象徴するものです」とコメントしている。
本プロジェクトの特徴的な要素のひとつは、韓国主導で開発されたクリエイティブアプローチ。ヒョンジンの個性とステージ上での存在感を軸に、デザインおよびスタイリングの方向性を構築。デニムを中心としたルックは、彼の個性を際立たせると同時に、進化し続けるブランドの新たな方向性を示している。
クラシックなホワイトTシャツとデニムというミニマルなスタイリングの中で、ヒョンジンの存在感が際立ち、自然体でありながらも力強いスタイルを表現。ワイドレッグやブーツカットといった多様なデニムシルエットに、シャツやフーディー、リンガーTシャツを組み合わせることで、ブランドのビジュアルに新たなエネルギーをもたらす。
ヒョンジンを起用した本キャンペーンは、4月1日より、GUESSおよびGUESS JEANSの各店舗、公式オンラインストアにて順次展開される。
【別カット】筋肉チラリ…ワイルドなTシャツ姿を披露するヒョンジン
今回の第2弾では、GUESSが誇るアメリカンデニムのレガシーを、より大胆かつ自由な視点から再解釈。従来のヘリテージに対するノスタルジーを一歩先へと進め、次世代の感性を反映した、よりシャープで表現力豊かなエネルギーへと昇華させる。
GUESS 共同創業者兼チーフ・クリエイティブ・オフィサーのポール・マルシアーノは「ヒョンジンは、現代の世代が持つエネルギーと自由な精神を体現する存在です。本キャンペーンは、GUESSのデニムヘリテージに新たな感性をもたらし、ブランドの次なる章の幕開けを象徴するものです」とコメントしている。
本プロジェクトの特徴的な要素のひとつは、韓国主導で開発されたクリエイティブアプローチ。ヒョンジンの個性とステージ上での存在感を軸に、デザインおよびスタイリングの方向性を構築。デニムを中心としたルックは、彼の個性を際立たせると同時に、進化し続けるブランドの新たな方向性を示している。
クラシックなホワイトTシャツとデニムというミニマルなスタイリングの中で、ヒョンジンの存在感が際立ち、自然体でありながらも力強いスタイルを表現。ワイドレッグやブーツカットといった多様なデニムシルエットに、シャツやフーディー、リンガーTシャツを組み合わせることで、ブランドのビジュアルに新たなエネルギーをもたらす。
ヒョンジンを起用した本キャンペーンは、4月1日より、GUESSおよびGUESS JEANSの各店舗、公式オンラインストアにて順次展開される。