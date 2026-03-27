藤本美貴、夫婦関係の世間的イメージが変化「最近は私の方が庄司を好きなんじゃないかって（笑）」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春の妻でタレントの藤本美貴が27日、都内で行われた体験型アイス『ベロベロバーアイス』新商品発表会に登場。庄司との夫婦関係において、世間のイメージが変化してきていると語った。
【写真】カワイイ！ほっぺを膨らます藤本美貴
“形状が変化する”『ベロベロバー』にちなみ、最近変化したことを問われた藤本。「庄司さんと結婚した時は、庄司がミキティを大好きで、『ミキティ〜！』って叫んでるって感じだったんですけど、最近はなぜか私のほうが庄司を好きなんじゃないかっていうイメージに変わってきている」と明かし、「庄司のほうが私を好きなんだっていう方に取り戻したい（笑）」と笑顔でアピールした。
さらに「韓国進出したい」と野望も。「何の予定もないんですけど（笑）。韓国はうちの娘もすごい好きで、やっぱりかわいいものとかが多い。遊びに行きたいですね」と語っていた。
『ベロベロバーアイス』は食べ進め、溶けることでアイスからゼリーのような食感に変化する体験型アイス。30日より、全国のセブンイレブンやスーパー、量販店にて販売を開始する。
イベントには永野、アイスマン福留、SPG（十味、岸みゆ、姫野ひなの）らも登場した。
【写真】カワイイ！ほっぺを膨らます藤本美貴
“形状が変化する”『ベロベロバー』にちなみ、最近変化したことを問われた藤本。「庄司さんと結婚した時は、庄司がミキティを大好きで、『ミキティ〜！』って叫んでるって感じだったんですけど、最近はなぜか私のほうが庄司を好きなんじゃないかっていうイメージに変わってきている」と明かし、「庄司のほうが私を好きなんだっていう方に取り戻したい（笑）」と笑顔でアピールした。
『ベロベロバーアイス』は食べ進め、溶けることでアイスからゼリーのような食感に変化する体験型アイス。30日より、全国のセブンイレブンやスーパー、量販店にて販売を開始する。
イベントには永野、アイスマン福留、SPG（十味、岸みゆ、姫野ひなの）らも登場した。