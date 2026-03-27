大友花恋（26）が27日、都内のTOKYO MX本社で行われた主演ドラマ「あざとかわいいワタシが優勝」（同局で4月2日放送開始。木曜午後9時25分）制作発表記者会見で「これまで経験した中で撮影が一番、短くて…全8話を10日」と明かし、取材陣を驚かせた。

「あざとかわいいワタシが優勝」は、累計1100万ダウンロード突破の、網戸スズ氏原作の人気電子コミックを実写ドラマ化作品。大友は「あざとかわいい」を武器に恋も人生も勝ち抜いてきた主人公・松嶋琴音を演じた。元乃木坂46桜井玲香（31）演じる、史上最強のライバルとなる“上級あざかわ女子”佐原なず奈が現れ、何をしても、どんな時でも、注目も好意も全て、なず奈に持っていかれてしまい、初めて味わう「負け」の感情に焦る役どころだ。

大友は「あざとい、という言葉の意味がポジティブに変わってきている今、お届けできることにワクワクしています。学生時代に、あざとい、という言葉を何回か浴びていて、戸惑っていたこともあったので、当時の自分のためにも、ポジティブに明るく演じられたらと思いました」と意気込みを語った。周囲からは「かわいいに全力で振り切る役はないので、新しい花恋ちゃんを見られるので、楽しみだね」と反響があったという。

撮影を振り返り「裏、ギャップもある子なので演じていて楽しかったです」と笑みを浮かべた。その上で「“あざと道”を格好良く突き進むのが楽しかった。原作の琴音が、あざとかわいくて、できるかな？ と美容室、マッサージに通いまくって、近づけようと頑張りました」と、原作を踏まえ、役作りを明かした。