お笑いコンビ、おぎやはぎ小木博明（54）が、26日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に相方の矢作兼（54）とともに生出演。体調不良を明かした。

「俺、今週はさ、久々に熱出て。一気に具合悪くなって。ヤベェと思って」と前置きした上で「俺、だいたい体調悪いじゃん。熱があんまり出るタイプじゃないのよ。熱出たから」と切り出した。

続けて「たまたま熱が出た2日間、休みだったから。よかった、休みの間に治せるなと思って1日寝込んだんだけど、もう治る気がしない。1日寝たぐらいじゃ。薬も俺っていろんな病気になってるから、効かないんだよね、ちょっとした風邪薬ぐらいじゃ」と説明。

小木が「明後日、大事な仕事がある。明日にも治さないといけない。っていうときに丁度、フットサルがあって。俺、前も言ってたじゃん。高熱出した時はもう走り込むって。あんまりオススメしてはいけないけど」と語ると、矢作は「小木の荒療治って言葉があるぐらいだから」と同調した。

そして小木は「これ出なきゃいけないなと思って、出て。めちゃくちゃ動くようにして汗かいたら治ったよ。治った、本当に。小木の荒療治ってこういうことなんだって。昔から言われてたけど」としみじみ語った。