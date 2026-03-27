タレントの若槻千夏（41）が、26日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。夫へ告白した時のことを明かした。

山里亮太（48）が「仕事モードの相手を恋愛モードにさせるには？」と言うと、若槻は「私、だんなさんはアパレルで一緒にお仕事をして出会っているので。私が上司で（夫が）部下みたいな感じ。だからもう私からアピールするしかないから」と話した。

「今日、占い行ってきたんですけど、って（夫に）言って…」。そして結果を「初日に。結婚相手らしいですよ、って言いました」と明かした。

若槻は「なんか自分の気持ちじゃなさすぎて言えた、っていうのもあるんですけど」。山里が「向こうは別に全然そんな気持ちなかったんでしょ」と聞くと、若槻は「まったくない」と答えた。

山里に「どう？そんな急に言われたら」と振られたGENERATIONS小森隼（30）は「いや〜また、そんな、って思いますけど、意識しちゃうかも」と話した。若槻は「じゃあ、これ使えるかもしれないですね。別に占い師に占ってもらわなくても。自分で、ゲッターズ（飯田）さんの本とか読んで相性がいいかもって思ったら、結婚相手みたいですよ、って」。山里が「別にゲッターズを読まないで言ってもいい」と言うと、若槻は爆笑した。

若槻は12年1月にアパレル関連企業に勤める会社員の夫と結婚。当時、夫についてサッカー元日本代表の中田英寿氏似で「すごい無口なんです。なんて不思議な人なんだろう、という興味から始まった」と語っていた。