篠原涼子、撮影終わりに頬赤らめ美食を満喫！ 上品な姿に注目集まる「ゆっくり美味しい時間を….」
俳優の篠原涼子さんは3月26日、『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』放送中に期間限定で始めたInstagramを更新。撮影の合間にゆっくりと美食を楽しむ姿を公開し、その上品な雰囲気が注目を集めています。
【写真】篠原涼子の食事ショット
料理はグリーンのソースと野菜を添えた洗練されたフレンチのようなひと皿で、篠原さんの大人の魅力を引き立てる雰囲気漂う1枚です。撮影終わりにこれだけ美しく、余裕ある姿を見せられる篠原さんらしい投稿に、多くのファンが魅了されています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】篠原涼子の食事ショット
撮影終わりに優雅な食事を満喫篠原さんは「撮影が早く終わったので、ゆっくり美味しい時間を….」とつづり、写真を1枚載せています。ブラックのVネックトップスに身を包んだ篠原さんが、上品な白いプレートに盛り付けられた料理を前に頬杖をつきながらほほ笑む姿です。心なしか篠原さんの頬はほんのり赤くなっています。
メイクを落とす姿も披露22日の投稿では撮影終わりにメイクを落とす姿を披露していた篠原さん。飾らない姿がとてもすてきで、また美しさもあります。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)