中国の王文涛商務部長、カメルーンでグリア米通商代表と会談

世界貿易機関（WTO）第14回閣僚会議に出席するためにカメルーン首都のヤウンデに滞在中の中国の王文涛商務部長は3月26日、米国通商代表部のグリア代表と会談しました。双方は、中米の経済貿易関係や多国間および地域の経済貿易協力などの課題について意見を踏み込んで交換しました。会談には中国の李詠箑WTO大使も同席しました。

王部長は、「習近平国家主席は『経済貿易関係は中米関係を安定させ、推進していくべきものであって、両国関係の障害や対立点になってはならない』と強調した。両国は首脳による釜山（プサン）会談およびこれまでの電話会談で達成された重要な合意を着実に実行し、競争と協力、過去と未来の関係を適切に処理すべきだ。互恵的協力を強化し、悪質な競争を避け、緊密な意思疎通を維持し、共に『前向きな視点』により、二国間の経済貿易関係を健全、安定、持続可能な方向へと発展させるべきだ」と述べました。

グリア代表は、「米中両国は過去1年間、建設的な経済貿易の協議を展開し、緊密な意思疎通と協力を維持してきた。米国は中国と共に、両国首脳の合意を指針として対話を強化し、米中経済貿易関係の持続して安定した発展を推進し、経済貿易分野における互恵とウィンウィンを実現することを望む。米国は、WTOおよび地域の枠組みにおける中国との意思疎通と交流を強化することを望む」と述べました。（提供/CGTN Japanese）