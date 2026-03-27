郵便局に『星の王子さま』グッズ登場！ フランス出版80周年記念デザイン
フランス版『星の王子さま』の出版80周年を記念した、限定フレーム切手セットが、4月1日（水）から、全国の郵便局店舗および「郵便局のネットショップ」で発売される。
【写真】星の王子さまの言葉をデザインした台紙もステキ！ セット詳細
■物語の優しい世界観を表現
今回登場する「星の王子さま フランス出版80周年記念フレーム切手セット」は、『星の王子さま』のさまざまなシーンを切りとったデザインの85円切手5枚、ポストカード2枚、台紙1枚を組み合わせたセット。
フレーム切手は物語の世界観を表現したデザインで、コレクションにも、贈り物にもおすすめのアイテムとなっている。
また、物語の印象的なシーンを描いたポストカードは、“王子さまとバラ”をモチーフにした優しいタッチが特徴。
さらに、フレーム切手とポストカードを取り出すと、物語の一節が現れる、星の王子さまの言葉と登場人物を描いた記念台紙も付いてくる豪華内容は必見だ。
【写真】星の王子さまの言葉をデザインした台紙もステキ！ セット詳細
■物語の優しい世界観を表現
今回登場する「星の王子さま フランス出版80周年記念フレーム切手セット」は、『星の王子さま』のさまざまなシーンを切りとったデザインの85円切手5枚、ポストカード2枚、台紙1枚を組み合わせたセット。
フレーム切手は物語の世界観を表現したデザインで、コレクションにも、贈り物にもおすすめのアイテムとなっている。
また、物語の印象的なシーンを描いたポストカードは、“王子さまとバラ”をモチーフにした優しいタッチが特徴。
さらに、フレーム切手とポストカードを取り出すと、物語の一節が現れる、星の王子さまの言葉と登場人物を描いた記念台紙も付いてくる豪華内容は必見だ。