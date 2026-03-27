３日連続の悲報…それでも19歳逸材が３月連戦でやってくれると信じたい【日本代表／現地発】
「今日も佐藤龍之介はホテルで静養しています」
３月の連戦に臨む日本代表の練習３日目、またしても悲報がもたらされた。これで３日連続…。いつになったら彼の元気な姿を見ることができるのかと、ショックとともに不安に包まれる心境だった。
もちろん誰よりも辛いのは本人だ。最後のサバイバルの舞台、しかもスコットランド、イングランドと骨のある対戦相手との試合を前に練習できない状況は酷としか言いようがない。
今回フィールドプレーヤー“唯一のJリーガー”で、そうした意味でも注目の的だった分、落単の色が濃い。
とはいえ、19歳逸材がこのまま終わるわけがないと信じている。彼のような若い世代が森保ジャパンを突き上げないと、ワールドカップ優勝なんて夢のまた夢だ。
持ち前の攻撃センスに、このところは守備力も磨かれ、逞しくなった印象もある。Jリーグでの輝きを日本代表でも放ってほしい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】上田綺世、三笘薫、塩貝健人らが私服で到着！グラスゴー入りする日本代表戦士を特集
３月の連戦に臨む日本代表の練習３日目、またしても悲報がもたらされた。これで３日連続…。いつになったら彼の元気な姿を見ることができるのかと、ショックとともに不安に包まれる心境だった。
もちろん誰よりも辛いのは本人だ。最後のサバイバルの舞台、しかもスコットランド、イングランドと骨のある対戦相手との試合を前に練習できない状況は酷としか言いようがない。
今回フィールドプレーヤー“唯一のJリーガー”で、そうした意味でも注目の的だった分、落単の色が濃い。
とはいえ、19歳逸材がこのまま終わるわけがないと信じている。彼のような若い世代が森保ジャパンを突き上げないと、ワールドカップ優勝なんて夢のまた夢だ。
持ち前の攻撃センスに、このところは守備力も磨かれ、逞しくなった印象もある。Jリーグでの輝きを日本代表でも放ってほしい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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