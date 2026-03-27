片桐仁、次男の“顔出し”卒業式ショット公開「完璧にお父さん似」 個性光るスタイリングが話題「おしゃれすぎる！」「才能、感性ビンビン」
元ラーメンズで俳優として活躍している片桐仁（52）が26日、自身のインスタグラムを更新し、次男の中学校卒業を報告。“顔出し”ショットを公開した。
【写真】「完璧にお父さん似」個性光るスタイリングで卒業式に出席する片桐仁の次男
投稿では「次男春太、中学卒業!!」と報告し、「#ウェンズデーのエイジャックスに！ 三つ編みにヘビ4匹」とユニークなスタイリングを紹介。個性的な装いで卒業式に臨んだ様子を明かした。
さらに「最後の日なのに、#ロッカーにプリント満杯」と、学校生活の名残を感じさせるエピソードも添え、「#おめでとう」と息子の門出を祝福。「そして3／15で15歳!!」と誕生日を迎えたことを明かし、「ずっとこのケーキ！夜はだいたいお寿司！」と家族での恒例のお祝いについてもつづった。
公開された写真には、個性的なファッションに身を包んだ次男の姿や、家族との記念ショット、誕生日ケーキや食事の様子などが収められている。
この投稿に対し、ファンからは「完璧にお父さん似」「おしゃれすぎる！」「才能、感性ビンビン」「センスが良くて感性が尖ってる感じ」「パパに似てお洒落なセンス」などの声が寄せられている。
【写真】「完璧にお父さん似」個性光るスタイリングで卒業式に出席する片桐仁の次男
投稿では「次男春太、中学卒業!!」と報告し、「#ウェンズデーのエイジャックスに！ 三つ編みにヘビ4匹」とユニークなスタイリングを紹介。個性的な装いで卒業式に臨んだ様子を明かした。
さらに「最後の日なのに、#ロッカーにプリント満杯」と、学校生活の名残を感じさせるエピソードも添え、「#おめでとう」と息子の門出を祝福。「そして3／15で15歳!!」と誕生日を迎えたことを明かし、「ずっとこのケーキ！夜はだいたいお寿司！」と家族での恒例のお祝いについてもつづった。
公開された写真には、個性的なファッションに身を包んだ次男の姿や、家族との記念ショット、誕生日ケーキや食事の様子などが収められている。
この投稿に対し、ファンからは「完璧にお父さん似」「おしゃれすぎる！」「才能、感性ビンビン」「センスが良くて感性が尖ってる感じ」「パパに似てお洒落なセンス」などの声が寄せられている。