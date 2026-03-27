TWS、“運動部”イメージのPOP-UP STOREきょう開幕 各メンバーの手書きのメッセージボードも
6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）のPOP-UP STORE『2026 TWS 2ND FANMEETING＜42:CLUB＞IN JAPAN』が、東京・渋谷の第9SYビル 1Fできょう27日から4月12日まで開催される。
【写真】爽やかな風をまとい…TWSのパフォーマンスカット
会場では、今回のファンミーティングのマーチ『2026 TWS 2ND FANMEETING ＜42:CLUB＞IN JAPAN OFFICIAL MERCHANDISE』を販売する。事前にファンミーティングのマーチがオフラインで手に入るのはPOP-UP STOREのみとなる。
今回のPOP-UP STOREは、ファンミーティングのイメージを踏襲し、運動部を連想させるような装飾になっている。会場に入ると、床にはトラックのような装飾が床に施され、来場者もまるで運動部の一員になったかのような気分を体験できる。右側にはさまざまな種目をするメンバーの写真が見える。SHINYUはテニス、DOHOONはサッカー、YOUNGJAEは剣道、HANJINは射撃、JIHOONはテコンドー、KYUNGMINはバスケットボールをやっているような躍動感あふれる写真が大きく掲示されている。その写真の反対側には「42（ファンネーム）！と一緒に走る準備はできた？」という、各メンバーの手書きのメッセージボードが掲出されており、その周りには来場者が好きなメッセージを貼れるようなスペースや、TWSと一緒に写真を撮れるようなスペースもあり、ファンミーティングの世界に吸い込まれていくような空間になっている。
会場の奥には、今回のファンミーティングのマーチがずらりと並ぶスペースへ。今回のファンミーティングの開催に併せて制作されたPHOTO CARDやIMAGE PICKET、ACRILIC KEYRINGなどが並んでいる。今回のラインナップの中で目を引くマーチは「450YEN MINI PHOTO CARD ＆ HOLDER SET」。昨年のファンミーティングで出た「いくらですか？450円です！」というTWSと42のコール＆レスポンスからインスピレーションを受け、制作された。その他にもさまざまなマーチがいち早くオフラインで手に入る。
【写真】爽やかな風をまとい…TWSのパフォーマンスカット
会場では、今回のファンミーティングのマーチ『2026 TWS 2ND FANMEETING ＜42:CLUB＞IN JAPAN OFFICIAL MERCHANDISE』を販売する。事前にファンミーティングのマーチがオフラインで手に入るのはPOP-UP STOREのみとなる。
会場の奥には、今回のファンミーティングのマーチがずらりと並ぶスペースへ。今回のファンミーティングの開催に併せて制作されたPHOTO CARDやIMAGE PICKET、ACRILIC KEYRINGなどが並んでいる。今回のラインナップの中で目を引くマーチは「450YEN MINI PHOTO CARD ＆ HOLDER SET」。昨年のファンミーティングで出た「いくらですか？450円です！」というTWSと42のコール＆レスポンスからインスピレーションを受け、制作された。その他にもさまざまなマーチがいち早くオフラインで手に入る。