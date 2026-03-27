歌手の華原朋美（51）が25日、Instagramを更新。6歳の長男が保育園を卒園したことを報告した。

【映像】華原朋美の6歳長男の姿

これまで、Instagramで、ローラースケートをする様子や、手をつないで撮影した2ショットなど、長男との仲むつまじい姿をたびたび発信してきた。

華原朋美、長男が保育園を卒園したことを報告

2026年3月25日の更新では、成長した長男の姿とともに、卒園式を迎えた心境をつづっている。

「いつも華原朋美を優しく応援してくださる皆様へ 私の息子が卒園しました」

「当たり前ですが私にとって息子は本当に大切な存在です。シングルマザーとして仕事もしながら 息子の成長を楽しませていただいています。私の人生を大きく変えてくれた息子です」

「卒園式の朝、ヘアのセットをやらせてもらいました。息子も喜んでくれました。卒園式が終わってから『これからも楽しい毎日を過ごそうね』って 優しい可愛い声で言ってくれました。スーツも気に入ってくれて私はうれしかったです。これからも私たち家族を、よろしくお願いします。優しいお気持ちで応援していただけるとありがたいです」

この投稿にファンからは、「髪形かっこいいなと思ってました。朋さんがセットされたんですね」「モデルさんみたいです」「卒園おめでとう。カッコいいし、大きい！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）