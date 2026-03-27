政府は２７日午前の閣議で、４月１日から１１日までの１１日間を対象期間とする２０２６年度の暫定予算案を決定し、国会に提出した。

一般会計の歳出規模は８兆５６４１億円。与党は３月３０日の成立を目指す。

暫定予算の国会提出は第２次安倍政権下の１５年度以来、１１年ぶりとなる。歳出の内訳は地方自治体に配る地方交付税交付金等が５兆１０２８億円、年金や生活保護費などの社会保障関係費が２兆７５６５億円など。日割り計算した予備費３００億円も計上した。

暫定予算は本予算が成立するまでの「つなぎ」の位置づけで、２６年度予算案が成立すれば失効する。通常は必要最低限の経費計上にとどめるが、今回は国民生活の混乱を抑えるため、小学校給食の無償化（１４９億円）や高校授業料の無償化（４７７億円）など新規施策の経費も一部盛り込んだ。

歳入は税収などで６４４億円を計上する。歳出との差額は、財務省が資金不足を短期的に補うための証券を発行して対応する方針だ。

片山財務相は２７日の閣議後記者会見で「２６年度予算と関連法案は政府としては年度内成立をお願いするのが筋だ。他方、予算の空白は一日も許されないので、不測の事態に備えて暫定予算を決定した」と述べた。

２６年度予算案は１３日に衆院を通過しているため、４月１１日までに参院で採決されなければ自然成立する。高市首相は年度内の成立に強いこだわりを示しているが、野党は参院でさらなる審議を求めており、日程的に難しくなっている。