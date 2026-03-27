持ち運べるパウチ入り果実「デルモンテ ピュレフルーツ」に「すりおろし白桃ミックス」が登場
キッコーマン食品は5月18日、「デルモンテ ピュレフルーツ すりおろし白桃ミックス」(オープン価格)を全国で発売する。
「デルモンテ ピュレフルーツ すりおろし白桃ミックス」(オープン価格)
「ピュレフルーツ」シリーズは、果実100%(生果実換算比)で、1袋で1/2日分の果実をとることができる商品。2025年3月に販売エリアの全国展開以降300万袋を突破、「持ち運びできて、いつでもどこでも楽しめるフルーツ」という新たなフルーツの楽しみ方を提案している。
朝食や昼食、おやつやデザートなど、好きな時に好きな場所で気軽に楽しめる。凍らせて楽しむこともでき、凍らせることでお弁当などの保冷剤としても使用できる。
(左から)ピュレフルーツ すりおろしりんご、マンゴーミックス、ぶどうミックス、キウイミックス
今回新たに発売されるのは、白桃とりんごをブレンドしたパウチ入りのすりおろし果実。白桃のとろける食感と濃厚な甘み、果実感を楽しめる。9月下旬までの期間限定販売となる。昨年は全国のコンビニエンスストアと一部ECサイト限定での販売だったが、好評につき、今年は全国に販売エリアを拡大する。
「デルモンテ ピュレフルーツ すりおろし白桃ミックス」(オープン価格)
「ピュレフルーツ」シリーズは、果実100%(生果実換算比)で、1袋で1/2日分の果実をとることができる商品。2025年3月に販売エリアの全国展開以降300万袋を突破、「持ち運びできて、いつでもどこでも楽しめるフルーツ」という新たなフルーツの楽しみ方を提案している。
(左から)ピュレフルーツ すりおろしりんご、マンゴーミックス、ぶどうミックス、キウイミックス
今回新たに発売されるのは、白桃とりんごをブレンドしたパウチ入りのすりおろし果実。白桃のとろける食感と濃厚な甘み、果実感を楽しめる。9月下旬までの期間限定販売となる。昨年は全国のコンビニエンスストアと一部ECサイト限定での販売だったが、好評につき、今年は全国に販売エリアを拡大する。