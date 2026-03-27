女優の大友花恋が２７日、ＴＯＫＹＯ ＭＸの主演ドラマ「あざとかわいいワタシが優勝」（４月２日スタート、木曜・後９時２５分）の制作発表記者会見を東京・半蔵門の同局で行った。

累計１１００万ダウンロードを突破した人気電子コミックを実写化した本作。「あざとかわいい」を武器に恋も人生も勝ち抜いてきた主人公・松嶋琴音（大友）が史上最強のライバルと出会うことから始まる、「あざとかわいい」ＶＳ「あざとかわいい」のプライドがぶつかり合う新感覚コメディーだ。

ドラマで“モテ無双女子”を演じる大友は「あざといという言葉のニュアンスがポジティブに変わってきている今、演じるのが楽しみ。学生時代にあざといという言葉を浴びたことがあり、戸惑ったことがあった。当時の自分に向けて、ポップでかわいいパワーのある作品にできたら」と意気込んだ。

出演が発表された時にファンからもらった「新しい花恋ちゃんを見られる」という期待にも応えたいという。演技でも「あざとかわいいだけじゃなくて、裏の顔というかギャップがある一面も演じたので楽しかった」と振り返った。

自身を含めた登場人物が“あざと道”を真っすぐ貫いていることに感動した大友。「こんなのできるかな？と慌ててマッサージとかを予約して、琴音のビジュに近づけました」と笑わせた。