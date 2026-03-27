元モーニング娘。でタレントの藤本美貴とお笑い芸人・永野が２７日、都内で行われた韓国発のアイスバー「ベロベロバー」（３１日発売）の会見に出席した。

藤本は同商品のりんご味のパッケージに合わせた淡いグリーンの衣装で登場。一方の永野は、おなじみのスカイブルーのシャツと赤いズボンを身にまとって登場し「僕の服装は自我が出ています。それでも芸能界９年売れています。９年間しか出ていませんが、勉強になります」と藤本に頭を下げながら、会場の笑いを誘った。

永野といえば、２０１５年頃から「ゴッホより普通にラッセンが好き」というギャグでブレイクし、その後も切れ味の鋭いコメントで支持を集める。４月５日からＢＳ−ＴＢＳで冠番組「永野映画ＣＨＡＮＮＥＬ」（後１０時）がスタートし、一発屋芸人とは一線を画する活躍ぶりだ。

イベントでは、同商品を試食。溶け始めるとゼリーのような食感になるのが特徴で、実際に手に持ってプルプルさをカメラに見せつけると、「僕を使った方がいいですよ。ネットでバズリますよ」と自慢げ。最近変化したことには、ＳＮＳ断ちしたことを挙げ「ＳＮＳを全て辞めました。ずっと見ていて暗くなった」と明かした。

今年の目標には「顔を変えたい」と宣言。「藤本さんを始め、キラキラしたところに来て、自分の顔を見て吐きそうになった。ばれないようにほうれい線を消したいです」。現在、５１歳。美意識が高まっているようだ。