◆米大リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＫ・タッカー外野手（２９）が２６日（日本時間２７日）、今季の開幕戦となる本拠地・ダイヤモンドバックス戦に「２番・右翼」で先発出場。７回に移籍後初安打となる適時二塁打を放ち、大谷翔平投手（３１）をホームに生還させた。

２点リードの７回。先頭の１番・大谷翔平投手（３１）が死球を受けて無死一塁。ここで新戦力のタッカーが右中間を破る適時二塁打をマークし、塁上では少し恥ずかしそうに両手をフリフリした。大谷の四球の直後だった５回無死一、二塁で左直に倒れるなど、この打席までは３度凡退していただけに、安堵（あんど）する気持ちもあったはずだ。直後にはベッツの中前適時打で初得点も記録した。

カブスから４年２億４０００万ドル（約３８０億円＝契約時のレート）で電撃加入したタッカーは、昨季まで５年連続２０本塁打を記録しているスラッガー。高齢化が危惧されるチームにおいて、２９歳という若さも大きな魅力だ。オールスター出場４度を誇り、昨季まで通算１１９盗塁と「足」も武器の一つ。守備面でもＴ・ヘルナンデスを右翼から左翼に回すことができ、タッカーの獲得は大きな意味を持つ。ド軍では１番・大谷の後を打つ２番で「ポイントゲッター」を務めることになり、３番・ベッツ、４番・フリーマンとＭＶＰトリオをつなぐ役割も期待される。

昨季、球団史上初となるワールドシリーズ連覇を成し遂げたド軍。１９９８年〜２０００年のヤンキース以来となる３連覇を狙う今季、守護神ディアスとともに大型補強の目玉となったタッカーが勝利の使者になる。