沖縄で弾けたこぼれるほどの豊満ボディ！「ミスSPA!2025」空見みあ、好評発売中の写真集から誌面カットを公開♡

『SPA!デジタル写真集 ミスSPA!2025／空見みあ「ミニマムボディのムチプニ妖精』好評発売中！

発売を記念して、誌面カットを公開！

昨年開催された「ミスSPA!2025」で見事グランプリに輝いた美女たちのデジタル写真集が発売中！毎年恒例となったグランプリ受賞者による合同ロケを、今回は沖縄で敢行。デジタル写真集『ミニマムボディのムチプニ妖精』が好評発売中の空見みあ。その発売を記念して誌面カットが公開された。水着から溢れんばかりのマシュマロボディが、見る者を癒やしの境地へと誘う。

空見みあ ©撮影：日暮翔／週刊SPA!編集部

表紙には、クリーミーな泡に包まれた幻想的なカットを採用。一方で、沖縄の象徴であるハイビスカスの花びらを手に、愛嬌たっぷりの表情を浮かべる等身大の姿も収められている。

空見みあ ©撮影：日暮翔／週刊SPA!編集部

さらに、多幸感溢れるイエローのビキニ姿では、柔らかく弾むようなヒップを披露。一転して黒のランジェリーを纏いベッドに横たわるカットでは、官能的な「ムチプニ妖精」としての真骨頂を見せつける。

空見みあ ©撮影：日暮翔／週刊SPA!編集部

ミニマムな身体に凝縮された圧倒的な肉体美。初々しさと大胆さが同居する、記念すべき一冊をぜひ堪能してほしい。

空見みあ ©撮影：日暮翔／週刊SPA!編集部

【プロフィール】

空見みあ

大阪府生まれ

T150 B93 W58 H90

グラビアほか、声優としても活動中。趣味はコスプレ、アニメ鑑賞で、最新情報は公式X（@srm_mia）などで発信している。

提供：週刊SPA!編集部、撮影：日暮翔、ヘアメイク：海瀬志津奈・塩田結香（JULLY）、スタイリング：沼田美咲