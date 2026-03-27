【UEFA女子チャンピオンズリーグ】マンチェスター・ユナイテッド 2−3 バイエルン（日本時間3月26日／オールド・トラッフォード）

【映像】海外ファンも大熱狂！魔法のトラップ→極上シュート

バイエルン女子に所属するなでしこジャパン（サッカー女子日本代表）のMF谷川萌々子が、世界を魅了している。劇的な決勝ゴールを叩き込んだ20歳の若き至宝に対し、海外メディアのみならず、現地ファンからも驚きの声が殺到している。

日本時間3月26日のUEFA女子チャンピオンズリーグ準々決勝ファーストレグで、バイエルンはマンチェスター・ユナイテッドと敵地で対戦。先日までオーストラリアで開催されていたAFC女子アジアカップ2026で日本の優勝に貢献した谷川は、凱旋初戦となったこの試合で1−1の同点だった59分から途中出場した。

すると72分、鋭いスルーパスでFWペルニレ・ハーダーの勝ち越しゴールをアシスト。さらに2−2で迎えた84分には、チームを勝利に導くビッグプレーをやってのける。

中盤でボールを受けた背番号18は、巧みなターンで相手をかわして左サイドへと展開。自らはそのままゴール前へとスプリントし、DFフランツィスカ・ケットからのマイナスの折り返しをボックス内で受ける。すると、ボディフェイントを交えた完璧なファーストタッチで相手DFを無力化し、右足で鮮やかにゴール右下を射抜いた。

自ら起点となってフィニッシュまで持ち込んだこの“極上の一撃”は、海外メディアも大絶賛。ドイツ放送局『SPORT 1』が「アジア杯の勢いそのままに成功の波に乗っている」と評せば、英紙『The Guardian』は「まさに教科書通り」、アメリカ放送局『ESPN』も「あの美しさは最高級」と、その技術と判断力を手放しで称えた。

「オーストラリアから帰ってきたばかりだよね？」の声も

この活躍でプレーヤー・オブ・ザ・マッチ（POTM）に輝いただけでなく、UEFAが選定する準々決勝ファーストレグのベストイレブンにも選出された谷川。圧倒的なパフォーマンスには、現地のサッカーファンもSNSで大興奮の声を寄せている。

ネット上では、「魔法のようなファーストタッチだ」「圧倒的なパフォーマンス。このフィニッシュは何度でも繰り返し観たいほどだ」「自ら開始し、自ら完了した」「なんてゴールだ」「彼女はスター」「彼女は特別な選手だ」「ボディフェイント、的確なボールコントロール、そしてゴール隅へのシュート…なんて素晴らしいプレーだ」といったプレーへの称賛が殺到した。

さらに、「オーストラリアから帰ってきたばかりだよね？」「まだ20歳だなんて信じられない」「とんでもない20歳だ」「まるでムシアラ（バイエルン男子の背番号10）だ」と過密日程を感じさせない異次元の存在感に感嘆する声や、「チェルシーは彼女を獲得すべきだ」「マンチェスター・ユナイテッドは彼女を引き抜くべき」と他クラブのファンからの熱烈なラブコールまで飛び交っている。

なお、世界中のファンを熱狂させた谷川の今大会3ゴール目が決勝点となり、バイエルンは敵地で3−2と先勝。準決勝進出を懸けた注目のセカンドレグは、日本時間4月2日に行われる。

（ABEMA／WOWSPO／UEFA女子チャンピオンズリーグ）

