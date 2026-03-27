【WWE】SMACK DOWN（3月20日・日本時間21日／ノースカロライナ・ローリー）

【映像】「危ない」2階から仲良く“落下フィニッシュ”のカオス展開

二人の男が駐車場から高所まで、2時間にわたってストリートファイトを展開。番組を丸ごと侵食し、最後は建物上から共倒れで落下という衝撃のエンディング。もはや理解不能な喧嘩に、ファンからは「仲良しだな」「カオスにも程がある…」と呆れた声が相次いだ。

WWE「SmackDown」は、冒頭からドリュー・マッキンタイアとジェイコブ・ファトゥの場外乱闘を断続的に中継。試合の合間にも差し込まれ続ける“もう一つのメインイベント”は、2時間に及ぶ抗争の果てに、両者が高所から落下するという形で終幕。結果的に“番組そのもの”が叩き落とされるようなバットエンドとなった。

始まりは駐車場だった。ドリューが車を激突させ、フロントガラスを素手で破壊。ジェイコブを引きずり出し、ボンネットへ叩きつける。開始数十秒で暴力のリミッターは完全に外れていた。場面はリングへ。ドリューが「会社ごと燃やす」と完全にアウトな言葉を吐き捨てると、流血したジェイコブが乱入。鉄階段、アナウンステーブルが次々に破壊され、「SmackDown」GMニック・オールディスの制止も届かない。

この乱闘劇はこれだけでは終わらない。中盤には別セグメントの背後で、二人が金属シャッターに叩きつけ合う姿がフレームイン。「まだどこかで殴り合っている」という異常なルール無用の戦い、番組全体をジャックしていく。

そしてエンディングはさらに衝撃。ビルの高所に登り詰めた二人は、もはや勝敗ではなく“道連れ”だけを目的にしているかのようにヘッドバットを打ち合う。スタッフの「ストップ！」という絶叫も届かず、もつれ合ったまま落下。画面には悲鳴と怒号だけが残り、「現場から以上です」もなく映像は途切れた。締めもオチもないまま、番組はブツリと断ち切られた。

この理解不能なエンディングにファンも騒然。「終わり方ｗ」「仲良しだな」「おつかれさま」「なんという終わり方や」「カオスにも程がある」と唖然とする声が広がる。一方で「下にふわふわマットだろ」と冷笑する声に「あるわけないだろ！」と反発も起き、ファンたちもヒートアップした。

4月「レッスルマニア」での両者の対戦は既定路線とみられるが、試合形式は未定。ストリートファイトか、ラストマン・スタンディングか。いずれにせよ、番組ごと叩き落としたこの抗争は、もはや通常の決着では終わらない段階に入っている。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）

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