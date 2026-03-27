世間から「理想の父親」として知られる人気タレントが、かつて反抗期の愛娘とほぼ会話がなかった“空白の2年間”と、それを打ち破った素敵な出来事に、スタジオの共演者らも涙に包まれる一幕があった。

【実際の映像】長女・希空が贈った「パパ大好き」動画

かまいたちがMCを務める『これ余談なんですけど・・・』。25日の番組内で杉浦太陽が語ったのは、現在18歳になる長女との間にあった、知られざる「反抗期」の思い出である。杉浦によれば、娘が小学6年生から中学1年生の頃にかけて、父親である杉浦を「無理」と感じる拒絶期に突入。仲睦まじいイメージの強い杉浦一家だが、実際には約2年間もの間、「おはよう」「おやすみ」程度の挨拶しか交わさない日々が続いていたという。

自身の誕生日に届いた一通のLINE

「なんでこんなに娘と話されへんのやろ」と当時は相当落ち込んでいたという杉浦だが、そんな状況を打破したのは、自身の誕生日に届いた一通のLINEだった。そこに送られてきたのは、杉浦と娘のツーショット写真ばかりを集めて編集された、約3分間にも及ぶ動画であった。

動画の最後には、「最近ずっとパパと話してないけど、本当は大好きだからね」という娘からの切実なメッセージが添えられていた。杉浦は「その2年の思いがぶわあ溢れて」と当時を振り返り、スタジオでそのエピソードを語りながらも、こみ上げる涙を抑えられない様子を見せた。この親子の絆を感じさせるエピソードに、共演者のJOYらも「これは泣きますよ」と深く共感。スタジオ全体が温かい感動に包まれた。