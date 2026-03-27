人気レースクイーンの池永百合（29）が27日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ春コーデを披露した。

「今日も一日お疲れ様です」とつづり、ミニスカ。27〜29日の「東京モーターサイクルショー2026」（東京ビッグサイト）など自身の今度のスケジュールをアップした。

この投稿にフォロワーらからは「可愛い〜」「疲れててもゆりりさんの写真見たら元気になるよ〜！」「綺麗で可愛い」「めちゃくちゃ素敵です かわいすぎです」「んー〜〜可愛い 癒されます」などの声が寄せられている。

池永は、愛知県出身で、身長1メートル65の長身。2023SUPER GT500に参戦したModulo Nakajima Racingを応援する「Moduloスマイル」を務めたほか、15〜19年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動した。

昨年7月からTBS「Gヘルスケア」（月〜木曜・深夜0・55、金曜・深夜0・43）で木曜日の健康ナビゲーターを担当。

趣味は、スポーツ観戦、書道で、保育士・幼稚園教諭の資格を持っている。公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H90。