秋田を代表する木版画家、勝平得之の世界観を表現したお菓子が完成しました。



秋田大学の学生が県内の菓子店と共同で開発したもので、来月3日から販売されます。



秋田産のリンゴが入ったカスタードクリームのどら焼き。



それに男鹿の塩を使ったキャラメル味のせんべいです。



秋田大学の学生7人が県内2つの菓子店と共同で開発しました。



食を通じて秋田の文化や伝統を若い世代にも知ってもらいたいという思いが込められた商品。





秋田を代表する木版画家、勝平得之の作品の世界観が表現されています。開発に要した期間は約1年。学生たちが特にこだわったのがカスタードクリームです。山粼愛子記者「いただきます。ん～！ほんのりバニラを感じるカスタードとリンゴの酸味が相まってとってもおいしいです」秋田大学2年 佐藤燿さん「秋田県に住む若い人たちに食べてもらいたいですね。パッケージがすごいおしゃれでうけると思うので、ほかの県の人に贈り物とかでも楽しんでいただけたらなと思います」秋田大学2年 村上心優さん「モチーフとなった版画の勝平得之さんはどんな人だろうって知ってもらって、県外の人に秋田県のことについてもっと知ってもらえればいいと思っております」学生たちの思いとこだわりがつまった商品は、来月3日からJR秋田駅のトピコで販売されます。