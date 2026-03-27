・群馬銀が急反発、第四北越ＦＧとの株式交換比率を意識

・ワンキャリアが大幅反発、高校生向け進学サポートのゼロワンブレインを子会社化へ

・ファンデリーが急反発、４月２日付で東証スタンダード市場に市場変更へ

・あいちＦＧが４日続伸、２６年３月期最終利益予想及び配当予想を上方修正

・ＩＮＰＥＸや石油資源が続伸、イラン情勢へ警戒感強くＷＴＩ価格は９４ドル台に上昇

・住石ＨＤが全般下げ相場に逆行しカイ気配、ワンボ炭鉱から１２億円超の配当金受領

・アドテスト、キオクシアなど半導体主力銘柄への売り目立つ、ＳＯＸ指数急落でリスク回避ムード再燃

・ＥＤＰはカイ気配スタート、本田技術研究所と共同研究へ



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出所：MINKABU PRESS