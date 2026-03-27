２７日午前の債券市場で、先物中心限月６月限は大幅続落した。原油相場の上昇を受けた世界的なインフレリスクが警戒されるようになり、海外金利の上昇（債券価格の下落）シナリオを見据えて円債にも売り圧力が高まった。



２６日のニューヨーク市場で米長期金利は４．４１％に上昇した。米原油先物市場でＷＴＩ（ウェスト・テキサス・インターミディエート）期近の５月限が上昇した。世界的なインフレにより欧州の中央銀行などの利上げ観測が強まるなか、７年債入札の結果が低調となり、米国債への売りを促した。



米国が中東に対して１万人の地上部隊を追加で派遣することを検討していると伝わり、ＷＴＩ５月限はアジア時間２７日に再び上昇する場面があった。日銀の利上げ観測がくすぶるなかで、債券先物は一時１３０円３０銭まで下落した。



先物６月限は前営業日比４０銭安の１３０円４３銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は２．３２０％に上昇した。



出所：MINKABU PRESS