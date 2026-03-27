柏好文氏が甲府のクラブアンバサダーに就任!! 韮崎高ロールモデルコーチも担当へ
ヴァンフォーレ甲府は27日、柏好文氏のクラブアンバサダー就任を発表した。
柏氏は山梨県富士川町(旧増穂町)出身で、2010年に甲府でプロキャリアをスタート。14年から24年まではサンフレッチェ広島でプレーし、甲府に復帰した25年をもって現役を引退した。今後は一般社団法人ヴァンフォーレスポーツクラブが行う地域での活動を中心に行うといい、出身校の韮崎高ではロールモデルコーチとして平日2日間を中心に指導にあたるとしている。
柏氏はクラブを通じて以下のようにコメントしている。
「ヴァンフォーレ甲府は今、新たな形への第一歩を歩み始めたと思っています。自分自身が培ってきた全ての経験や思考を、母校である韮崎高校、ヴァンフォーレ甲府、そして、山梨県の育成年代の子どもや指導者、保護者に伝えていけたらと思っています」
「また、これまでサッカーに関わってこなかった方々や、他のスポーツに関わる方々、さらにはスポーツに関心のなかった方々にも、スポーツが持つ価値や力を感じていただけるような関わりを広げていくチャレンジをしていきたいと考えています。甲府というクラブが甲府であるために、山梨に愛され、地域の誇りであり続けるために、サッカーの枠を超えて社会に必要とされる存在を目指していきます。
クラブに関わる全ての皆様と一緒になって、今まで以上に地域に根付いたクラブにしていけたらと思います。宜しくお願い致します」
柏氏は山梨県富士川町(旧増穂町)出身で、2010年に甲府でプロキャリアをスタート。14年から24年まではサンフレッチェ広島でプレーし、甲府に復帰した25年をもって現役を引退した。今後は一般社団法人ヴァンフォーレスポーツクラブが行う地域での活動を中心に行うといい、出身校の韮崎高ではロールモデルコーチとして平日2日間を中心に指導にあたるとしている。
「ヴァンフォーレ甲府は今、新たな形への第一歩を歩み始めたと思っています。自分自身が培ってきた全ての経験や思考を、母校である韮崎高校、ヴァンフォーレ甲府、そして、山梨県の育成年代の子どもや指導者、保護者に伝えていけたらと思っています」
「また、これまでサッカーに関わってこなかった方々や、他のスポーツに関わる方々、さらにはスポーツに関心のなかった方々にも、スポーツが持つ価値や力を感じていただけるような関わりを広げていくチャレンジをしていきたいと考えています。甲府というクラブが甲府であるために、山梨に愛され、地域の誇りであり続けるために、サッカーの枠を超えて社会に必要とされる存在を目指していきます。
クラブに関わる全ての皆様と一緒になって、今まで以上に地域に根付いたクラブにしていけたらと思います。宜しくお願い致します」