GK金浩が2年ぶりのJリーグ復帰!! 相模原に完全移籍加入「勝利に貢献できるように頑張ります」
SC相模原は27日、GK金浩(26)の完全移籍加入を発表した。
金は2019年に輔仁高(韓国)からサガン鳥栖に加入して来日し、21年から24年まではAC長野パルセイロでプレーした。25年にソウルイーランドFCへ移籍したが2年ぶりのJリーグ復帰となる。J3ではこれまで47試合に出場している。
金はクラブを通じて以下のようにコメントした。
「SC相模原に関わる全ての皆さん初めまして。ソウルイーランドFCから加入しました。キムミノです。チームの勝利に貢献できるように頑張ります。よろしくお願いします!」
金は2019年に輔仁高(韓国)からサガン鳥栖に加入して来日し、21年から24年まではAC長野パルセイロでプレーした。25年にソウルイーランドFCへ移籍したが2年ぶりのJリーグ復帰となる。J3ではこれまで47試合に出場している。
金はクラブを通じて以下のようにコメントした。
「SC相模原に関わる全ての皆さん初めまして。ソウルイーランドFCから加入しました。キムミノです。チームの勝利に貢献できるように頑張ります。よろしくお願いします!」