株式会社マウスコンピューターは3月27日（金）、ダイレクトショップおよびG-Tune：Garageで店舗限定セールを開始した。期間は4月23日（木）の閉店時間まで。

“おすすめ商品”を店舗限定の特別価格で提供する。クリエイター向けPCブランドの「DAIV」からも、ノートPCとデスクトップPCがそれぞれラインアップされている。

例えばGeForce RTX 5060を搭載するミニタワー型デスクトップパソコン「DAIV KM-I7G60/EX」は、Web標準販売価格が37万9,200円のところ、31万9,800円になる。クリエイティブ向けのスタンダード構成とするモデルで、CPUにインテル Core Ultra 7 プロセッサー 265を搭載。メモリが32GBで、ストレージは1TB SSD。

15.3型ノートPCの「DAIV S5-A7G60SR-A」はWeb標準販売価格が39万7,800円のところ、31万9,800円まで値引きされる。CPUにAMD Ryzen Al 7 350 プロセッサー、グラフィックスにGeForce RTX 5060 Laptop GPU（8GB）を搭載。32GBのメモリと、1TBのSSDを積んでいる。