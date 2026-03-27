ダルビッシュの年俸24億円放棄を韓国メディアが「常識外れとも言える決定」と伝えたワケ「“資本主義の決定版”アメリカで…」

年俸24億円を放棄したダルビッシュ有を韓国メディアが「予想通り」と断言した。「“カネにしか目がない選手とは違うな”年俸をまた放棄するなんて…ダルビッシュの信念にアメリカ感動」と題した『OSEN』が、「彼らしい信念に基づいたチームのための犠牲と決断に現地のファンも感動している」と伝えている。

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サンディエゴ・パドレスは3月26日（日本時間）、ダルビッシュを制限リストに登録した。制限リストとはさまざまな事情でプレーができない選手に対して球団がその権利を維持する制度で、この期間は選手への給与支払いが停止される。40人ロースターからも自動的に外れ、サービスタイム（メジャー登録日数）も加算されない。

通常、このリストは禁止薬物の使用や暴行といった不祥事を起こした選手が登録されることが多いが、ダルビッシュは違った。昨年10月にトミー・ジョン手術を受けて、すでに今季絶望が確定していた。本来なら故障者リストに入ってリハビリを続けながら、予定されていた年俸1500万ドル（日本円＝約23億9339万円）を受け取れば良いのだが、ダルビッシュは自らそれを辞退した。

プロ意識の強いダルビッシュの信念が、またしても異例の決断へと繋がったわけだ。今回が初めてではない。2024年7月にもダルビッシュは家庭の事情を理由に48日間の制限リストに入り、1600万ドル（約25億5313万円）の年俸のうち400万ドル（約6億3828万円）を返上している。

パドレスのA.J.プレラーGMは、ダルビッシュを60日間の故障者リストに入れることで給与を通常通り支払うよう配慮したが、ダルビッシュはこれを受け入れなかった。復帰に向けて最善を尽くしていないのに、お金をもらうわけにはいかないというダルビッシュの真っ直ぐな信念に、プレラーGMも代理人のジョエル・ウルフも「こんなケースは初めて見た」と驚きを隠せなかった。

ダルビッシュ有（写真提供＝OSEN）

去る2023年8月にも、ダルビッシュらしいエピソードがあった。肘に骨棘（こつきょく）が見つかり故障者リストに入った際、チームがポストシーズン進出の可能性から遠ざかっていたため、シーズンを早期終了させる可能性が浮上した。その年の開幕前に行われたWBCへの出場で疲労が蓄積していたこともあり、球団側もダルビッシュを無理に登板させる理由はなかった。

しかしダルビッシュは、「試合に出ることが自分の仕事だ。ボールを投げるために年俸をもらっている。復帰のために努力しなければ、それは失礼なことだ。チームの状況が良くないからといって復帰せずに休むのは、自分の仕事に対するリスペクトが欠けている」と語った。最終的にはシーズン終盤に痛みが再発して離脱することになったが、ダルビッシュの信念がよく表れた出来事だった。

ダルビッシュが3度目の肘の手術を受けたのも、こうした責任感と球団に対する信義ゆえだった。昨季前に肘の炎症でリハビリをしていた際にも手術の可能性が取り沙汰されたが、ダルビッシュは痛みに耐えた。7月にメジャー復帰を果たすとシーズン終了まで投げ抜き、チームのポストシーズン進出に貢献した。

彼は「これまでチームに十分貢献できていなかった。心の中で“これが最後になるかもしれない”と思い、できる限りシーズンを戦い抜こうとした」と振り返った。40歳を目前にした年齢で大きな手術を受け、長期のリハビリに入ったが、ダルビッシュは最後までやり抜くとして引退説を否定した。2023年2月にパドレスと6年総額1億800万ドル（約172億円）で延長契約を結んだダルビッシュは、2028年までの契約を残している。

ダルビッシュの決断でパドレスにも余裕ができた。40人枠に空きができただけでなく、ダルビッシュの年俸分が浮いたことで総年俸（ペイロール）にも余裕が生まれた。財政的な負担が軽減され、補強への道が大きく開かれた。

『ジ・アスレチック』によると、パドレスは残りのFA市場でルーカス・ジオリトを狙っているという。主力先発のジョー・マスグローブが肘の炎症で開幕から故障者リスト入りし、ローテーションに穴が開いたパドレスにとって、ダルビッシュの決断はこれ以上ないほどにありがたいものと言える。

何より、“資本主義の決定版”とも言えるアメリカの観点から見れば、ダルビッシュの決定は常識外れと言えるだろう。

ダルビッシュの年俸放棄をめぐっては、SNS上でアメリカのファンから「ダルビッシュは史上最も尊敬に値する選手だ。誰もやらないようなことを成し遂げた」「チームを助けるために見せた利他的な行動が素晴らしい」「今年は投げることはできないが、チームの勝利に貢献した」「自分にできるあらゆる方法でチームを助けている。カネにしか目がない派手な選手たちとは違う本物だ」といった絶賛の声が相次いでいる。

（記事提供＝OSEN）