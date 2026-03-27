IVEウォニョンがヘアケアブランド“ケラスターゼ”日本アンバサダーに就任「心からワクワクしています！」

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IVEのウォニョンが、プロフェッショナルラグジュアリーヘアケアブランド「ケラスターゼ」の日本ローカルアンバサダーに就任した。

■「自分の髪をもっと好きになれる喜びを、私と一緒に感じてみませんか？」（ウォニョン）

常に自分自身の美しさをアップデートし、世界中のファンに自信とインスピレーションを与え続けるウォニョン。彼女が持つエレガントかつモダンな存在感は、ケラスターゼが掲げる「髪こそ、自分らしさ。妥協のない輝きをあなたへ。 」という信念を体現している。

4月1日より、彼女の魅力を凝縮したイメージムービーが公開。ブランドの新しい顔として「グロスアブソリュ」の魅力を発信していく。

■ウォニョン メッセージ