27日前引けの日経平均株価は続落。前日比458.32円（-0.86％）安の5万3145.33円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は851、値下がりは650、変わらずは79。



日経平均マイナス寄与度は233.98円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が156.43円、ダイキン <6367>が39.44円、フジクラ <5803>が37.94円、イビデン <4062>が25.6円と並んだ。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を96.27円押し上げ。次いでコナミＧ <9766>が12.53円、ファストリ <9983>が11.23円、リクルート <6098>が10.03円、オリンパス <7733>が8.42円と続いた。



業種別では33業種中20業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、鉱業、電気・ガス、サービスが続いた。値下がり上位には非鉄金属、電気機器、機械が並んだ。



株探ニュース

