27日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比26.6％増の2237億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同32.0％増の1692億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ国債先物ダブルイン <2251> 、ＭＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信 <2523> が新高値。ｉシェアーズ 円高フォーカスＥＴＦ <488A> 、ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> 、ＮＺＡＭ 上場投信 米国債 ７－１０ <2090> 、ｉシェアーズ ドイツ国債 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2857> 、ｉシェアーズ 高格付け日本円社債 ＥＴＦ <515A> など18銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＺＡＭ 上場投信 ＤＡＸ（為替ヘッジなし） <535A> が12.56％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> が6.54％高、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が4.47％高、グローバルＸ レジャー＆エンターテインメント <2645> が3.81％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が3.51％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> は6.61％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は5.51％安、ｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> は4.73％安、業界改革厳選ＥＴＦテレビ業界 <394A> は3.56％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ <2869> は3.39％安と大幅に下落した。



日経平均株価が458円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金989億3600万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1129億8100万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が226億2900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が130億4000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が102億4300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が79億8900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が52億2000万円の売買代金となった。



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