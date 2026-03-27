27日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数358、値下がり銘柄数172と、値上がりが優勢だった。



個別ではシンカ<149A>がストップ高。アミタホールディングス<2195>、ココペリ<4167>は一時ストップ高と値を飛ばした。令和アカウンティング・ホールディングス<296A>、ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ<456A>、アスタリスク<6522>、リファインバースグループ<7375>、タカヨシホールディングス<9259>など7銘柄は昨年来高値を更新。ファンデリー<3137>、ペルセウスプロテオミクス<4882>、イメージ情報開発<3803>、ＭＴＧ<7806>、アクアライン<6173>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＪＳＨ<150A>、インテグループ<192A>、グロースエクスパートナーズ<244A>、ＧＭＯプロダクトプラットフォーム<3695>、Ａｉｍｉｎｇ<3911>など12銘柄が昨年来安値を更新。Ｂｉｒｄｍａｎ<7063>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、売れるネット広告社グループ<9235>、ジャパン・ティッシュエンジニアリング<7774>、ベーシック<519A>は値下がり率上位に売られた。



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