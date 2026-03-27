ETF売買代金ランキング＝27日前引け
27日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 98936 27.5 46750
２. <1357> 日経Ｄインバ 22629 26.9 4939
３. <1321> 野村日経平均 13040 51.8 55220
４. <1360> 日経ベア２ 10243 71.6 121.4
５. <1458> 楽天Ｗブル 7989 19.8 55600
６. <1540> 純金信託 6928 -36.9 21275
７. <1579> 日経ブル２ 5220 7.8 503.6
８. <1329> ｉＳ日経 3732 82.0 5495
９. <1671> ＷＴＩ原油 3725 30.3 4952
10. <1306> 野村東証指数 3683 45.7 3815
11. <1568> ＴＰＸブル 3225 101.2 793.1
12. <2644> ＧＸ半導日株 3062 20.9 3054
13. <1542> 純銀信託 2393 -20.0 30640
14. <2038> 原油先Ｗブル 1607 50.3 2764
15. <1326> ＳＰＤＲ 1426 162.6 64920
16. <1320> ｉＦ日経年１ 1397 103.6 55000
17. <1459> 楽天Ｗベア 1346 105.8 200
18. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1310 77.3 2062.0
19. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 1230 2177.8 12225
20. <314A> ｉＳゴールド 1114 -5.9 335.5
21. <2036> 金先物Ｗブル 1020 1.2 177400
22. <1346> ＭＸ２２５ 874 106.6 54900
23. <1356> ＴＰＸベア２ 858 47.7 144.3
24. <1489> 日経高配５０ 786 -5.5 3162
25. <1615> 野村東証銀行 737 -19.6 585.1
26. <1330> 上場日経平均 724 -6.9 55260
27. <1475> ｉＳＴＰＸ 716 -43.1 372.2
28. <1545> 野村ナスＨ無 716 119.0 38180
29. <2559> ＭＸ全世界株 713 147.6 25710
30. <1655> ｉＳ米国株 711 46.6 747.0
31. <1571> 日経インバ 699 186.5 388
32. <200A> 野村日半導 657 -28.8 2970
33. <1358> 上場日経２倍 611 3.0 89000
34. <1699> 野村原油 592 8.2 599.1
35. <2555> 東証リート 528 2300.0 1974.5
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 524 23.3 740.4
37. <1597> ＭＸＪリート 487 316.2 1952
38. <1595> 農中Ｊリート 479 556.2 1962
39. <2244> ＧＸＵテック 448 89.0 2854
40. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 437 -39.0 71760
41. <513A> ＧＸ防衛日株 434 51.2 884
42. <1328> 野村金連動 423 -30.7 16760
43. <381A> ｉＦ米債３無 407 -100.0 2221
44. <1367> ｉＦＴＰＷブ 405 313.3 61220
45. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 402 272.2 1059
46. <2865> ＧＸＮカバコ 387 180.4 1200
47. <1308> 上場東証指数 385 -22.1 3767
48. <1476> ｉＳＪリート 354 32.6 1978
49. <2016> ｉＦ米債７有 354 3.5 1809
50. <1580> 日経ベア 345 67.5 1026.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 98936 27.5 46750
２. <1357> 日経Ｄインバ 22629 26.9 4939
３. <1321> 野村日経平均 13040 51.8 55220
４. <1360> 日経ベア２ 10243 71.6 121.4
５. <1458> 楽天Ｗブル 7989 19.8 55600
６. <1540> 純金信託 6928 -36.9 21275
７. <1579> 日経ブル２ 5220 7.8 503.6
８. <1329> ｉＳ日経 3732 82.0 5495
９. <1671> ＷＴＩ原油 3725 30.3 4952
10. <1306> 野村東証指数 3683 45.7 3815
11. <1568> ＴＰＸブル 3225 101.2 793.1
12. <2644> ＧＸ半導日株 3062 20.9 3054
13. <1542> 純銀信託 2393 -20.0 30640
14. <2038> 原油先Ｗブル 1607 50.3 2764
15. <1326> ＳＰＤＲ 1426 162.6 64920
16. <1320> ｉＦ日経年１ 1397 103.6 55000
17. <1459> 楽天Ｗベア 1346 105.8 200
18. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1310 77.3 2062.0
19. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 1230 2177.8 12225
20. <314A> ｉＳゴールド 1114 -5.9 335.5
21. <2036> 金先物Ｗブル 1020 1.2 177400
22. <1346> ＭＸ２２５ 874 106.6 54900
23. <1356> ＴＰＸベア２ 858 47.7 144.3
24. <1489> 日経高配５０ 786 -5.5 3162
25. <1615> 野村東証銀行 737 -19.6 585.1
26. <1330> 上場日経平均 724 -6.9 55260
27. <1475> ｉＳＴＰＸ 716 -43.1 372.2
28. <1545> 野村ナスＨ無 716 119.0 38180
29. <2559> ＭＸ全世界株 713 147.6 25710
30. <1655> ｉＳ米国株 711 46.6 747.0
31. <1571> 日経インバ 699 186.5 388
32. <200A> 野村日半導 657 -28.8 2970
33. <1358> 上場日経２倍 611 3.0 89000
34. <1699> 野村原油 592 8.2 599.1
35. <2555> 東証リート 528 2300.0 1974.5
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 524 23.3 740.4
37. <1597> ＭＸＪリート 487 316.2 1952
38. <1595> 農中Ｊリート 479 556.2 1962
39. <2244> ＧＸＵテック 448 89.0 2854
40. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 437 -39.0 71760
41. <513A> ＧＸ防衛日株 434 51.2 884
42. <1328> 野村金連動 423 -30.7 16760
43. <381A> ｉＦ米債３無 407 -100.0 2221
44. <1367> ｉＦＴＰＷブ 405 313.3 61220
45. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 402 272.2 1059
46. <2865> ＧＸＮカバコ 387 180.4 1200
47. <1308> 上場東証指数 385 -22.1 3767
48. <1476> ｉＳＪリート 354 32.6 1978
49. <2016> ｉＦ米債７有 354 3.5 1809
50. <1580> 日経ベア 345 67.5 1026.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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