　27日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 98936　　　27.5　　　 46750
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 22629　　　26.9　　　　4939
３. <1321> 野村日経平均　　 13040　　　51.8　　　 55220
４. <1360> 日経ベア２　　　 10243　　　71.6　　　 121.4
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　　7989　　　19.8　　　 55600
６. <1540> 純金信託　　　　　6928　　 -36.9　　　 21275
７. <1579> 日経ブル２　　　　5220　　　 7.8　　　 503.6
８. <1329> ｉＳ日経　　　　　3732　　　82.0　　　　5495
９. <1671> ＷＴＩ原油　　　　3725　　　30.3　　　　4952
10. <1306> 野村東証指数　　　3683　　　45.7　　　　3815
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　3225　　 101.2　　　 793.1
12. <2644> ＧＸ半導日株　　　3062　　　20.9　　　　3054
13. <1542> 純銀信託　　　　　2393　　 -20.0　　　 30640
14. <2038> 原油先Ｗブル　　　1607　　　50.3　　　　2764
15. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1426　　 162.6　　　 64920
16. <1320> ｉＦ日経年１　　　1397　　 103.6　　　 55000
17. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1346　　 105.8　　　　 200
18. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1310　　　77.3　　　2062.0
19. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　1230　　2177.8　　　 12225
20. <314A> ｉＳゴールド　　　1114　　　-5.9　　　 335.5
21. <2036> 金先物Ｗブル　　　1020　　　 1.2　　　177400
22. <1346> ＭＸ２２５　　　　 874　　 106.6　　　 54900
23. <1356> ＴＰＸベア２　　　 858　　　47.7　　　 144.3
24. <1489> 日経高配５０　　　 786　　　-5.5　　　　3162
25. <1615> 野村東証銀行　　　 737　　 -19.6　　　 585.1
26. <1330> 上場日経平均　　　 724　　　-6.9　　　 55260
27. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 716　　 -43.1　　　 372.2
28. <1545> 野村ナスＨ無　　　 716　　 119.0　　　 38180
29. <2559> ＭＸ全世界株　　　 713　　 147.6　　　 25710
30. <1655> ｉＳ米国株　　　　 711　　　46.6　　　 747.0
31. <1571> 日経インバ　　　　 699　　 186.5　　　　 388
32. <200A> 野村日半導　　　　 657　　 -28.8　　　　2970
33. <1358> 上場日経２倍　　　 611　　　 3.0　　　 89000
34. <1699> 野村原油　　　　　 592　　　 8.2　　　 599.1
35. <2555> 東証リート　　　　 528　　2300.0　　　1974.5
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 524　　　23.3　　　 740.4
37. <1597> ＭＸＪリート　　　 487　　 316.2　　　　1952
38. <1595> 農中Ｊリート　　　 479　　 556.2　　　　1962
39. <2244> ＧＸＵテック　　　 448　　　89.0　　　　2854
40. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 437　　 -39.0　　　 71760
41. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 434　　　51.2　　　　 884
42. <1328> 野村金連動　　　　 423　　 -30.7　　　 16760
43. <381A> ｉＦ米債３無　　　 407　　-100.0　　　　2221
44. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 405　　 313.3　　　 61220
45. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 402　　 272.2　　　　1059
46. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 387　　 180.4　　　　1200
47. <1308> 上場東証指数　　　 385　　 -22.1　　　　3767
48. <1476> ｉＳＪリート　　　 354　　　32.6　　　　1978
49. <2016> ｉＦ米債７有　　　 354　　　 3.5　　　　1809
50. <1580> 日経ベア　　　　　 345　　　67.5　　　1026.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


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