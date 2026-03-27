アメリカのトランプ大統領は26日、イランに予告していた発電所への攻撃の期限を来月6日まで延期すると表明しました。

トランプ大統領は26日、SNSで、イランの発電所への攻撃を猶予する期限を来月6日まで10日間、延期すると表明しました。「協議は極めて順調に進んでいる」と主張しています。トランプ氏はその後、FOXニュースの番組で「イランが7日間の延長を求めてきたので、10日間の猶予を与えた」と説明しました。

一方でトランプ氏は大規模な軍事作戦の準備を進め、軍事的な脅しをかけることでイランに譲歩を迫っています。ウォール・ストリート・ジャーナルは26日、国防総省が最大1万人の地上部隊を中東地域に追加派遣することを検討していると報じました。

また、ニュースサイト・アクシオスも、国防総省が「最終攻撃」と称する大規模な軍事作戦を検討していると報じました。原油の積み出し拠点のカーグ島やホルムズ海峡でのイランの戦略拠点・ララク島に侵攻する計画のほか、イランが貯蔵する高濃縮ウランを確保するため、内陸部での地上作戦も検討されているということです。こうした「最終攻撃」が交渉を有利にし、トランプ氏が勝利宣言をする根拠になるとの当局者の見方を伝えています。

一方、イランメディアは26日、アメリカが提示した15項目に対し、イランが正式に返答し、アメリカ側の回答を待っている状態だと伝えました。返答にはイランがアメリカに求めている「侵略や暗殺の完全停止」や「攻撃を受けない保証」などの5項目の内容が盛り込まれているとみられます。