◇MLB ブリュワーズ 14-2 ホワイトソックス(日本時間27日、アメリカンファミリー・フィールド)

今季から目標としてきたメジャーの舞台に挑んでいるホワイトソックス・村上宗隆。開幕戦に出場してメジャーデビューを果たし、第4打席では豪快な一発を放ちました。

この日は第2打席まで連続で四球。第3打席ではファーストゴロに倒れます。13点ビハインドで迎えた9回には先頭として第4打席を迎えると、ライトの上段スタンド前面看板を直撃するHRを放ちました。

初戦からの快音ですが、村上選手のコメントは非常に落ち着いたもの。「こうやってスタートを切れたことはすごく嬉しいこと」としながらも、「これからかな」、「161試合ありますし、終わってみてしっかりいい結果を残せるように、また一日一日集中してやっていきたいなと思います」と語りました。

そんな村上選手の左袖には、球団マークの上に小さなワッペンがついています。これは「MLB DEBUT」と書かれた、メジャーデビュー戦を迎える選手のユニホームに付けられるもの。村上選手は気付かなかったようで、このワッペンについて触れられると「知らないっす。なんだこれ」と語りました。