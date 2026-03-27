ティメンドルファー・シュトランド周辺で座礁したクジラの懸命な救助活動が続いている＝23日/Ulrich Perrey/AP

（CNN）ドイツ北部のバルト海に面したリューベック湾の海岸で、浅瀬に座礁して動けなくなったザトウクジラを救出しようとする活動が続けられている。CNN提携局のRTLが伝えた。

クジラは23日早朝、ティメンドルファー・シュトランドのニーンドルフ地区で発見された。警察は、あらゆる手段を使ってクジラを水深の深い場所へ戻そうとしたと説明している。

RTLの映像には、救助隊がクジラを動かそうとする様子が映っている。しかしこの作業はうまくいかなかった。

そこでビューズムにある陸上水生生物研究所（ITAW）の専門家が現場に派遣された。当局者によると、座礁したのはここ数週間のうちにバルト海で何度も目撃されていたクジラと同じ個体とみられる。

同研究所がCNN提携局のZDFに語ったところによると、クジラの体長は推定12〜15メートル、体重は約15トン。

RTLによれば、このクジラは今月初旬、港で漁網に絡まっているところを発見され、救出されていた。

地元公共放送NDRは、今回の救助活動が始まって以来、クジラはわずかに動いて向きを変えたと伝えた。現在は、クジラを誘導する水路を作るための浚渫（しゅんせつ）作業が進められている。

ただ、たとえ救出できたとしても、ザトウクジラの自然の生息場所ではないバルト海からこのクジラが脱出するのは難しいかもしれないと専門家は危惧している。