米津玄師、『チェンソーマン』への書き下ろし曲が収録された「IRIS OUT / JANE DOE」アナログ盤本日リリース
米津玄師が、『チェンソーマン』に書き下ろした楽曲を収録した輸入アナログ盤を本日リリースした。
収録されているのは、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌「IRIS OUT」、エンディングテーマ「JANE DOE」、TVアニメ『チェンソーマン』オープニングテーマ「KICK BACK」とリミックスの3曲だ。
「IRIS OUT」国内週間ストリーミングでは、「史上最速」での1億回再生突破と「史上最高」週間再生数を同時に達成。米Billboard “Global 200”では日本語楽曲の歴代最高位を更新し、Spotifyのデイリーバイラルチャートでは、50以上の国と地域に同時ランクインした。さらに『第40回日本ゴールドディスク大賞』ではストリーミング部門をはじめ3冠を受賞。
「JANE DOE」は、米津玄師が作詞・作曲し、宇多田ヒカルを歌唱で迎えたデュエット作品で、リリース後は「IRIS OUT」とともに各チャートの1位・2位を独占し続けた。
「KICK BACK」は、米津玄師が作詞・作曲し、常田大希（King Gnu / MILLENNIUM PARADE）と共同編曲した2022年のヒット曲。ストリーミング累計5億回超、MVは2億再生を誇り、RIAAアメリカレコード協会からは日本語詞として史上初のプラチナ認定を獲得した。本Vinylには、Frost Children、Hudson Mohawke、Tomgggによる3種のリミックスも収録している。
本作のジャケットイラストも米津の手によるもので、音楽と絵が一体になった唯一無二のパッケージに仕上がっているとのことだ。
◾️「IRIS OUT / JANE DOE」Vinyl（輸入アナログ盤）
2026年3月27日（金）リリース
▼収録曲
Side-A
01 IRIS OUT
02 JANE DOE
03 KICK BACK
Side-B
04 KICK BACK (Frost Children Remix)
05 KICK BACK (Hudson Mohawke Remix)
06 KICK BACK (Tomggg Remix)
価格 ￥4,700（税込）
本商品は輸入盤のため各ショップごとの販売価格に違いがございます。購入される際に販売価格をご確認ください。
特設サイト https://reissuerecords.net/irisout_janedoe/
リンクファイア https://smej.lnk.to/IRISOUT_JANEDOE_Vinyl
◾️リリース情報
▼米津玄師 「IRIS OUT」
配信中：https://smej.lnk.to/IRISOUT
▼米津玄師, 宇多田ヒカル 「JANE DOE」
配信中：https://smej.lnk.to/JANEDOE
▼米津玄師「KICK BACK」
配信：https://smej.lnk.to/KICKBACK
◾️劇場版『チェンソーマン レゼ篇』
▼STORY
悪魔の心臓を持つ「チェンソーマン」となり、公安対魔特異４課に所属するデビルハンターの少年・デンジ（戸谷菊之介）。
憧れのマキマ（楠木ともり）とのデートで浮かれている中、急な雨に見舞われ、
雨宿りしていると偶然“レゼ”（上田麗奈）という少女と出会った。
近所のカフェで働いているという彼女はデンジに優しく微笑み、二人は急速に親密に。
この出会いを境に、デンジの日常は変わり始めていく……
▼STAFF
原作 藤本タツキ（集英社「少年ジャンプ+」連載）
監督 𠮷原達矢
脚本 瀬古浩司
キャラクターデザイン 杉山和隆
副監督 中園真登
サブキャラクターデザイン 山粼爽太 駿
メインアニメーター 庄一
アクションディレクター 重次創太
悪魔デザイン 松浦力 押山清高
衣装デザイン 山本彩
美術監督 竹田悠介
色彩設計 中野尚美
カラースクリプト りく
3DCGディレクター 渡辺大貴 玉井真広
撮影監督 伊藤哲平
編集 吉武将人
音響監督 名倉靖
音楽 牛尾憲輔
配給 東宝
制作 MAPPA
主題歌 米津玄師 「IRIS OUT」
エンディング・テーマ 米津玄師, 宇多田ヒカル 「JANE DOE」
挿入歌 マキシマム ザ ホルモン「刃渡り2億センチ（全体推定70％解禁edit）」
▼CAST
デンジ 戸谷菊之介
ポチタ 井澤詩織
マキマ 楠木ともり
早川アキ 坂田将吾
パワー ファイルーズあい
東山コベニ 高橋花林
ビーム 花江夏樹
暴力の魔人 内田夕夜
天使の悪魔 内田真礼
岸辺 津田健次郎
副隊長 高橋英則
野茂 赤羽根健治
謎の男 乃村健次
台風の悪魔 喜多村英梨
レゼ 上田麗奈
▼WEB
劇場版公式サイト https://chainsawman.dog/movie_reze/
TV版公式サイト https://chainsawman.dog/tvseries/
公式X：@CHAINSAWMAN_PR https://twitter.com/ CHAINSAWMAN_PR
▼『チェンソーマン 総集篇』情報
・TVシリーズ全12話をまとめた『チェンソーマン 総集篇』を各プラットフォームで配信中！
詳細：https://chainsawman.dog/movie_reze/compilation/
関連リンク
◆米津玄師 オフィシャルサイト
◆米津玄師 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆米津玄師 オフィシャルX
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