オリックス・岸田護監督（４４）が２７日の楽天との開幕戦（京セラＤ）を前に、スポーツ報知の特別インタビューに応じ、勝利への執念を燃やした。就任２年目を迎え「勝つしかない。勝ち以外、ない」と断言。開幕投手を託したエースの宮城大弥投手（２４）や山下舜平大投手（２３）ら、各選手への思いも明かした。３年ぶりの覇権奪回へ、絶対不可欠としたものは「意識」。プロ入りからオリックスひと筋の指揮官は「このチームを格好いいチームにしたい」と目標の日本一へ向けても前進している。（取材・構成 長田 亨）

■横山聖＆椋木成長

―就任２年目。開幕までに大切にしてきたことは。

「去年は優勝経験者たちの復活、ということを掲げてスタートしました。今年はそれプラス、競争。そのためにキャンプからメンバーを（１、２軍関係なく）ごちゃ混ぜにして、メニューを組みました。その中で刺激し合って、というプランでやってきました」

―競争心をあおった。

「主力組は当然、主力です。彼らを追い越そうと思っている若手が、どれだけ出てくるか。出てきたら主力組は焦ります。主力組が後輩を見て『あと３年は大丈夫やな』と思うようではいけない。そうじゃないところで活性化しないと」

―驚きや発見はあった。

「例えば横山聖哉の打撃には力強さを感じました。高卒３年目。年々、力をつけているんだなと思いましたね。麦谷も山中も２年目。成長が見られました」

―投手は椋木が成長した。

「去年の終わりぐらいから『１イニングならこれぐらい投げられる』というのは分かっていました。トミー・ジョン手術から順調に回復をして。今年がピーク、と言ってもいいぐらいの体の状態ですよね」

―全員に期待している中で、特に期待する選手は。

「一番期待しているのはペータ（山下）ですよね。去年、投げていませんから。宮城も途中でけがをして、曽谷も後半は良くなかった。山岡も先発に転向して、復活をしなければいけない。あとはけが人です。宇田川、本田仁海、小木田、才木。東。去年から帰って来ていませんから…」

―山下は右肘の不調で離脱。正直に言って、痛い。

「それはもちろん、痛いです。（右肘の不調を訴えたのが）え？ いつ？ みたいな感じでしたよね」

―岸田監督も動揺した。

「揺れ動くというより、驚きでした。去年はあれだけ腰（の状態が回復するまで投球）を我慢をさせて、やる気満々で入ってきましたから。本人が一番ショックでしょうけどね。でも大きなことではありません。少し出遅れますけど、１年間やってくれると思います」

―開幕投手の候補だった。

「普通にいけば宮城が開幕投手です。エースですから。今年はＷＢＣがあり、彼がいつ帰ってくるのか分からなかった。日本が優勝するとも思っていましたから。宮城がＷＢＣでどれぐらい投げて、帰ってくるか。そういう状況の中で当然、亜蓮（九里）とともにペータも柱になる。開幕に行く投手でした。宮城が厳しいという時には、ペータで決まっていました。本当なら早くに公表する予定ではあったんですけど…」

■優勝へ「意識」必要

―ソフトバンク、日本ハムの２強と言われる。食らいつくのか、オリックスらしい戦いを貫くのか。

「両方でしょうね。ウチの行く道を行って、そこに食らいつく。他球団も、そう思っているはずです。どのチームも補強をしていますし、どのチームも当たり前に強いと思います」

―優勝に必要なものは

「全員の意識じゃないですか。ワンプレー、ワンプレーの、１個のボールに対しての。どの方向に打つのか、とか。この状況で転がす、とか。１点を取る全員の意識ですね。ワンバンゴー（投球がワンバウンドした際）の走塁、外野手のチャージ、試合中の声がけ。投手なら、けん制や走者への注意です。すべてにおいて準備が整っているのか。これは意識になります」

―これからのオリックスに残したいものは。

「先輩たちがしっかり引っ張れるチームになってほしいし、したいです。将来の監督、コーチが誰であっても、大事なことです。勝つために本気のチームを選手たちでつくり上げて、伝統にしてほしいですね」

―スローガンは「熱決」。岸田監督の原動力は。

「僕は生え抜きなので。監督になった以上はやっぱり、このチームを格好いいチームにしたいですよね。強いチーム、応援されるチームに。１軍だから、勝つしかない。勝ちしかないんです。勝ち以外、ないんです。僕たちは」

◆岸田 護（きしだ・まもる）１９８１年５月１０日、大阪・吹田市生まれ。４４歳。履正社、東北福祉大、ＮＴＴ西日本を経て、２００５年大学生・社会人ドラフト３巡目でオリックス入団。０９年に自己最多の１０勝、１１年に同３３セーブを挙げるなど、通算４３３試合で４４勝３０敗６３セーブ、６３ホールド、防御率２・９９。１９年限りで引退し、２０年から２軍投手コーチなどを務めた。２４年シーズン終了後に監督就任し、２５年３月２８日の楽天戦（京セラＤ）では阪急時代の７９年・梶本隆夫以来となる、チームの新人監督の開幕戦白星。監督初年度の成績は７４勝６６敗３分け。座右の銘は「日々新たに」。１８０センチ、７８キロ。右投右打。