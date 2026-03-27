市場価値ランキングが更新された

日本代表の選手たちによる市場価値ランキングを、移籍情報サイト「transfermarkt」が3月27日に公開した。

トップにはMF佐野海舟（マインツ/ドイツ）とMF三笘薫（ブライトン/イングランド）が並んでいる。

イングランドで印象的な活躍を見せてきた三笘に、近年の活躍が目立つ佐野が並びかける構図になった。市場価値には年齢や残り契約期間も影響するため、必ずしも選手の実力に対する評価だけが反映されるわけではないが、この両者が2500万ユーロ（約46億円）で並んだ。

3位に並んだのはGK鈴木彩艶（パルマ/イタリア）とMF堂安律（フランクフルト/ドイツ）の2000万ユーロ（約36億8000万円）だった。堂安は今季に向け移籍したばかりだが、鈴木は6月開幕の北中米共催ワールドカップ（W杯）後にビッグクラブへ高額移籍金でステップアップする期待も懸かる。

5位タイはMF鈴木唯人（フライブルク/ドイツ）とDF伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン/ドイツ）が1800万ユーロ（約33億1000万円）だった。鈴木は堂安の後釜として5大リーグ入りを果たし、伊藤は欧州トップクラスの名門で活躍を見せている。

7位にオランダ1部で得点ランクトップのFW上田綺世（フェイエノールト）が1500万ユーロ（約27億6000万円）で続き、さらにMF佐野航大（NECナイメヘン/オランダ）、FW前田大然（セルティック/スコットランド）、MF鎌田大地（クリスタルパレス/イングランド）が1200万ユーロ（約22億円）で8位タイ。20代後半に入っても評価を維持している3人に、今季のオランダで評価を高めている佐野が並びかける形だった。

トップ10入りを逃した中では、MF中村敬斗（スタッド・ランス/フランス）が2部リーグ所属ながら900万ユーロ（約16億5000万円）とされ、FW後藤啓介（シント=トロイデンVV/ベルギー）とFW塩貝健人（ヴォルフスブルク/ドイツ）の20歳と21歳の若手には800万ユーロ（約14億7000万円）の評価がされている。（FOOTBALL ZONE編集部）