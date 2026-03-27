27日に巨人との開幕戦に臨む阪神。昨年ドラフトで3球団競合の末に獲得したドラ1新人の立石正広（創価大）は、開幕一軍メンバーから外れた。

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立石は新人合同自主トレ中に右足を肉離れ。リハビリを経て、3月17日の二軍戦でようやく実戦デビューした。藤川監督は、「打席数がもう少し必要」として、ファームで計50〜60打席立たせるプランを温めている。

順調にいけば、4月7日の甲子園開幕戦（対ヤクルト）での一軍昇格も現実味を帯びているが、チーム周辺では、「意外と時間がかかるかもしれない」との声もある。

ライバル球団の関係者は、「去る19日のオリックスとの二軍戦で、高卒2年目右腕の山口から“プロ初本塁打”を放った。3球目、真ん中に入った144キロの直球を捉えて左翼スタンドに叩き込んだ。飛距離は出る上、バットもしっかりと振りきれる。打者としての可能性は感じます」と、前置きした上で、こう続ける。

「ただ、打撃の確実性はまだまだ、といった感があります。本塁打した打席も、初球のカーブにタイミングが合わず、大きな空振り。2球目の直球が高めに外れ、3球目の直球を本塁打したが、これが変化球だったら空振りをしていたでしょう。タイミングの取り方に課題がありそうです」

アマ時代の立石を知る某球団のスカウトもこう言う。

「大学時代は好不調の波があった。昨年7月の日米大学野球選手権では日本代表の4番を任されたが、3戦目まで13打数1安打とスランプ。4戦目は欠場した。ボール球に手を出しがちで、追い込まれるとなおさらボールを迎えにいって崩される。プロの水に慣れるまでは苦労するかもしれません」

藤川監督期待の黄金新人。一軍に定着するのはいつになるか……。

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そんな阪神は今季もぶっちぎりの優勝候補とされているが、懸念があると言えば藤川監督の「ワンマン体制」だろう。野球観や意見が合わないコーチを排除したがる傾向があり、昨シーズン中はチームを騒然とさせた“コーチいびり事件”を起こしている。いったい何が起きていたのか。

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