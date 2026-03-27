野球コラムの書き方を楽しく学ぶ「文春野球学校」のメンバーが、ほとばしる野球愛で執筆した「偏愛選手名鑑」の2026年版です。通常の野球名鑑には載っていない情報と情熱をお楽しみください！

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[はじめに]

「まずお前がやめろ！」。ファンフェスタでの挨拶中、前代未聞のヤジを浴びた我らが指揮官・阿部慎之助。選手、コーチの電撃退団や、SNSで不満ポストを投稿する選手が現れるなど、チーム内には不穏な空気が漂っている。阿部監督にとって覚悟の契約最終年。松井秀喜監督待望論を封じ込め、長期政権を築けるか。V奪回へ。

（ジャイアンツ執筆チーム監督：南別府 学）

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【監督】

83 阿部 慎之助 （あべ しんのすけ） 1979年3月20日生まれ

大型補強で24年オフの主役となり昨年も新風を吹かせるも、得点力不足が響き3位に。さらに岡本和真がMLBへ移籍しさらに厳しい戦いが予想されるも、チーム一丸“前進”し、14年ぶりの日本一で逆風を跳ね返す。 （しらG）



正力松太郎像 撮影：イナバモロトモ／文春野球学校

【投手】

11 田中 将大 （たなか まさひろ） 1988年11月1日生まれ

現役生活について「あがけるだけあがきたい」とコメント。マー君から始まり、一周まわった今ではチームメイトからイジられることも引き受けた大ベテラン。晩年にあがき続ける男の姿は、時に全盛期の頃よりも美しい。 （柳 賢）

15 大勢 （翁田 大勢） （おうた たいせい） 1999年6月29日生まれ

投げる球のえげつなさとは対照的に、脱力ボケを連発するのが大勢流。WBC球への対応にも「握りながら寝てます」とうそぶいていた。しかし今季への決意は本物。「健康第一」を目標に、怪我なくチームに貢献したい。 （南別府）

17 西舘 勇陽 （にしだて ゆうひ） 2002年3月11日生まれ

オフはエンゼルス・菊池雄星に弟子入りし、「馬力をつける」をテーマに肉体を強化。その一方、牧場の馬の動画にハマり、大いに癒されたとか。心身を整え、今季は“ロイヤルファミリー”級の華麗なる覚醒を目指す。 （南別府）

19 山粼 伊織 （やまさき いおり） 1998年10月10日生まれ

‟期待を裏切らないって言っただろ”（映画『インデペンデンス・デイ』より）開幕12日前に右肩痛で三軍行き。が、きっと大丈夫。その右腕への期待は揺るがない。質の高い投球術と比類なきフォークで敵を殲滅する。 （イナバ）

20 戸郷 翔征 （とごう しょうせい） 2000年4月4日生まれ

今季の目標は15勝と200イニング。地元宮崎での自主トレに訪れた報道陣に郷土料理のお弁当を差し入れる地元愛。SNSでは愛犬ポメラニアンのあんちゃんへの愛。完全復活でチームとファンにもあふれる愛を！ （もんぷち）

21 竹丸 和幸 （たけまる かずゆき） 2002年2月26日生まれ

鷺宮製作所からドラフト1位

ドジャース・大谷翔平愛用の“西川”を買うはずが、なぜか“昭和西川”でマットレスを購入。さらに入寮時には、京王線と京王新線を間違え遅刻するなど、ミスターばりの天然ボケを連発。これは大物間違いなし……。 （南別府）

26 F．ウィットリー （フォレスト・ウィットリー） 1997年9月15日生まれ

レイズから新加入

身長201cmから投げ下ろす160キロの剛球は、マウンド上に突如「都庁」が建ったかのような威圧感。かつてMLBの有望株ランキングを席巻した右腕が、故障と挫折を乗り越え、異国の地で打者を威圧する。 （南別府）

28 S．ハワード （スペンサー・ハワード） 1996年7月28日生まれ

楽天から移籍

昨季デビューから5連勝。田中将大の「不敗神話」を予感させた男が、度重なる故障を乗り越え東京ドームに降臨。新たな環境だが、同僚のウィットリーとは「馬が合う」とすでに良好な関係を構築。仲間と共に日本一へ。 （南別府）

30 田和 廉 （たわ れん） 2003年5月2日生まれ

早稲田大からドラフト2位

姓名判断によると「大物になる素質を持つ一方で、ストレスをため込みやすい性質を持つ」。大学時代は週一でサウナに通っていたようなので、プロでもストレスマネジメントが活躍の鍵か。大物目指して、田和廉、鍛錬。 （南別府）

31 赤星 優志 （あかほし ゆうじ） 1999年7月2日生まれ

昨季はキャリア最多の6勝。プロ入り初の完投・完封勝利を達成。一時期打率も3割目前となり「代打赤星でやってほしい」とSNSでは歓喜の声であふれかえった。オフのテーマ「気合と根性」で今季ローテを守って！ （もんぷち）

36 山城 京平 （やましろ きょうへい） 2003年9月20日生まれ

亜細亜大からドラフト3位

かつての左腕エース・郄橋尚成も身につけた36番のルーキー。大学伝統のツーシームである“亜細亜ボール”を引っ提げてアピール中。阿部監督からは「左バッターにぶつけるくらいの気持ちで」と闘魂も込められた。 （しらG）

41 中川 皓太 （なかがわ こうた） 1994年2月24日生まれ

“最悪の事態の中で、最も頼りになる男”（映画『ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング』より）ピンチを救うナイスガイ。「皓」には〈白く光り輝く〉という意味がある。巨人軍の未来を明るく照らせ！ （イナバ）

42 B．マタ （ブライアン・マタ） 1999年5月3日生まれ

レッドソックス傘下から新加入

161キロの荒れ球が特徴のパワーピッチャー。正式発表2週間前には同じく新助っ人のウィットリーのインスタをフォローし、入団が特定された。「マタがまた勝った」の見出しがスポーツ紙を独占する程の活躍に期待。 （南別府）

43 則本 昂大 （のりもと たかひろ） 1990年12月17日生まれ

楽天から移籍

別々の道を経て、田中将大と再会。移籍後初めての実戦となったオープン戦では、内海コーチに闘魂ビンタをリクエスト。魂を呼び覚まし、中日打線を零封した。2013年、東北を揺らした夢の続きが巨人で動き出す。 （南別府）

45 田中 瑛斗 （たなか えいと） 1999年7月13日生まれ

お尻に火がついた状況から、現ドラ移籍で「火消しのエイト」へ。監督の慧眼でシュートを武器に中継ぎ転向が、見事にハマった。年俸6倍、妻も得て、リチャードとテレビ出演とすっかり球団の顔に。努力のシンデレラ！ （巨泉）

46 又木 鉄平 （またき てっぺい） 1999年2月12日生まれ

一軍では勝ち星はまだないが二軍では13イニング無失点など結果を残した昨季。オフのイベントで革ジャケット＆サングラス姿を披露、そのダンディーな姿に悩殺されたファンも少なくないはず。今季は初勝利を！ （もんぷち）

47 森田 駿哉 （もりた しゅんや） 1997年2月11日生まれ

岸田やブルージェイズ・岡本と同級生の苦労人が、昨季プロ初勝利。岡本から9年遅れて入団した“北陸のドクターK”が、プロでもその実力を証明した。なお、岡本が去った後の96年会の幹事は「ライデル」を希望。 （南別府）

48 E．ルシアーノ（エルビス・ルシアーノ） 2000年2月15日生まれ

今季支配下登録

“お前を見込んだ”（映画『監獄ロック』より）Gタウンの秘密兵器。100マイルに迫る速球とナックルカーブで一気にスターの座へと駆け上がり、G党を熱狂の渦に包み込む。その実力の凄まじさに失神者続出必至！（イナバ）

49 Ａ．バルドナード （アルベルト・バルドナード） 1993年2月1日生まれ

オールドファンから「バナザードを思い出す」と言われたバルさんも今年が4年目。昨季はサイドスローに挑戦するなど試行錯誤したが、19試合の登板にとどまった。ブルペンの平穏には、巨漢左腕の復活が欠かせない。 （南別府）

53 高梨 雄平 （たかなし ゆうへい） 1992年7月13日生まれ

球界屈指の料理の腕前も持つ左腕の悩みは「肌の乾燥」。30歳過ぎてから悩んだそうだが、なんと解決。SNSでは「全ての乾燥肌の人とおっさんに使ってみて欲しい」と紹介し、“ないぴ発言”を一瞬思い起こさせた。 （しらG）

54 松浦 慶斗 （まつうら けいと） 2003年7月1日生まれ

日本ハムから現役ドラフトで移籍

“一歩外へ出たら、君はアベンジャーズだ”（映画『アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン』より）北の国から水道橋に足を踏み入れた君は、もう阿部ンジャーズの仲間入りだ。サウスポーリリーバーヒーロー爆誕。 （イナバ）

56 北浦 竜次 （きたうら りゅうじ） 2000年1月12日生まれ

日本ハムから移籍

日ハムでは清宮フレンズの結成メンバーとしてチームとファンを盛り上げた愛されキャラ。育成契約、自由契約を経て今季よりジャイアンツの支配下へ。多彩な球種でロングリリーフもこなせる万能型、開幕一軍を！ （もんぷち）

57 宮原 駿介 （みやはら しゅんすけ） 2002年9月12日生まれ

昨季はルーキーながら開幕前に「多摩市スポーツ推進大使」に就任。シーズンオフに多摩市の小学校を訪問した際には「小学生のうちにやっておくと良いこと」を尋ねられ「勉強」と回答。小学生に現実を突きつけた。 （南別府）

58 船迫 大雅 （ふなばさま ひろまさ） 1996年10月16日生まれ

新球種「サイドスピンチェンジ」の習得に着手、またひとつ上のレベルへ更なる脱皮を目指す。蛇は家の守り神、蛇の心臓を丸呑みした男が蛇のように脱皮してまたひとつ進化した時、船迫は巨人の守り神となる。 （柳 賢）

62 横川 凱 （よこがわ かい） 2000年8月30日生まれ

先発、中継ぎ、ロングを器用にこなし25試合登板。恒例の中日・涌井との自主トレでは、ようやくキャッチボールの甘さに気づけた。8年目もまだ25歳と伸び盛り。先発ローテをつかみ、タワーマンは大黒柱となる。 （巨泉）

63 泉 圭輔 （いずみ けいすけ） 1997年3月2日生まれ

プロ入り当初「先発ローテに入ることを目指す」と語っていた右腕が先発を直訴。『ダメならクビ』の覚悟で挑戦を決意したが、かつての同僚・菅野智之からは『お前には無理だ！』と切り捨てられた。菅野を見返せるか？ （南別府）

64 山田 龍聖 （やまだ りゅうせい） 2000年9月7日生まれ

社会人から入団5年目と、正念場のシーズンを迎える。このオフは菊地大稀とともに5日間の山ごもりを敢行し、自然の中で修行を積んだ。登った山では熊も出たことがあるそうだが、対策は「気をつけながら走った」。 （しらG）

65 石川 達也 （いしかわ たつや） 1998年4月15日生まれ

球団公式YouTubeに「がんばれ石川くん」と煽られる愛されキャラ。翁田呼びする大勢からも「（ウエイトトレの）フォームが汚過ぎる」と煽られ、踏んだり蹴ったり。ローテ入りし「石川さんだぞ！」と煽り返す。 （南別府）

66 平内 龍太 （へいない りゅうた） 1998年8月1日生まれ

“ハッ……二刀流”（映画『宮本武蔵 二刀流開眼』より）上から投げる。下からも投げる。こやつ、何者⁉ 不敵なマウンドさばきに稀代の剣豪の姿を見た。内角を抉りまくって、並みいる強打者たちを撫で斬る。 （イナバ）

91 堀田 賢慎 （ほった けんしん） 2001年5月21日生まれ

オフは大勢に弟子入りし、トレーニング方法や体の使い方から学び、投球にも自身の変化を感じている。今季は岩手青森と公式戦に連日先発と笑う。座右の銘「日々成長」を体現中。7年目の今季、進化した姿が見たい。 （もんぷち）

92 Ｒ．マルティネス （ライデル・マルティネス） 1996年10月11日生まれ

“こいつ、とっても強ぇんだぜ”（映画『用心棒』より）さらなる高みを求めた新天地で、破格の待遇に見合った見事な腕前を披露。主砲が去っても俺達には腕利きカリビアンがいる。今季は仇敵細川成也を斬って捨てる。 （イナバ）

97 井上 温大 （いのうえ はると） 2001年5月13日生まれ

小学生時、図書館で偉人の伝記を読んでいた消極的な少年が、一昨年のプレミア12で侍ジャパン入り。3勝を挙げ、大舞台での強さを発揮した。昨季の雪辱へ、静かな闘志を秘めた左腕が、自らも“偉人”への道を歩む。 （南別府）

【捕手】

10 甲斐 拓也 （かい たくや） 1992年11月5日生まれ

24年オフ、大型契約と背番号10という高評価でFA移籍を決めた球界屈指の捕手。ただ、移籍1年目のオフは見るたびに髪が長くなり「金八先生」の声も。当然ながら巨人の伝統に沿ってキャンプ前に切り落とした。 （しらG）

22 小林 誠司 （こばやし せいじ） 1989年6月7日生まれ

年代も性別もひょっとしたら敵チームのファンですら、あらゆるジャンルを飛び越えて現在のアナタに歓声が送られている気がします。たくさんゲームに出て下さい、これから這い上がろうとしている全ての人々のために。 （柳 賢）

24 大城 卓三 （おおしろ たくみ） 1993年2月11日生まれ

捕手王国時代に揉まれ、昨季は出場数ワースト。マスク外でも結果を出せず、いよいよ「なんくるなくない」。22年落合博満氏の「正捕手は大城」の言葉を思い出し、阿部イズムをオレ流に昇華。9年目の大反撃を約束！ （巨泉）

27 岸田 行倫 （きしだ ゆきのり） 1996年10月10日生まれ

今季より第21代キャプテンに就任。昨季は自己最多の8本塁打、4番も経験。盗塁阻止率はリーグ2位の.419を記録。顔の右にほくろを持つそっくりパペット「もぐらゆきのり」も誕生し注目は集まるばかり。 （もんぷち）

37 郡 拓也 （こおり たくや） 1998年4月25日生まれ

“盛り上がって行こうぜ！”（映画『マスク』より）スーパー陽キャ。器用に立ち回って10年目。でも、支配下登録の捕手陣では2番目に若い。編成面への不安は募るけど、何でもできる郡がいれば、いつだって大丈夫。 （イナバ）

67 山瀬 慎之助 （やませ しんのすけ） 2001年5月4日生まれ

“フォースと共にあらんことを”（映画『スター・ウォーズ』より）我こそはスター・ウォーズデイに生まれし男なり。未知なる力（理力）でチームを救い、西の帝国を倒し、セ界に安定をもたらす。指揮官よ、俺を使え！ （イナバ）

【内野手】

00 湯浅 大 （ゆあさ だい） 2000年1月24日生まれ

昨季は8試合の出場にとどまり、契約更改では「チャンスもそんなにあるわけではない」と球団から告げられた。崖っぷちの今季、水瓶座×A型の運勢は「何事にも意欲的に取り組める一年」とのこと。後悔のない一年を。 （南別府）

0 増田 大輝 （ますだ だいき） 1993年7月29日生まれ

巨人屈指のユーティリティプレイヤーは侍ジャパンのサポートメンバーに入ったが、2日後に怪我してしまい辞退という不運も。契約更改で「いろいろあってご迷惑おかけした」と語ったが、本領発揮は開幕後に見せたい。 （しらG）

2 吉川 尚輝 （よしかわ なおき） 1995年2月8日生まれ

第22代選手会長。両股関節手術からの復帰を目指す。リハビリ後の道のりも、フィールド内でのプレイスタイルも、チームリーダーとしてのキャプテンシーも、それら全てをひっくるめて、尚輝よ誰よりも軽やかであれ。 （柳 賢）

5 門脇 誠 （かどわき まこと） 2001年1月24日生まれ

職場での人間関係や家庭の揉め事……我々庶民のあらゆる悩みを忘れさせてくれた1年目の門脇の輝き。あの躍動が、あのプレーが、偽りであるはずはない。“ストロング”と称される不屈の魂で、レギュラーを取り戻す。 （南別府）

6 坂本 勇人 （さかもと はやと） 1988年12月14日生まれ

やんちゃなイメージが強いが実は、マー君と並ぶチーム最年長。オフのトークショーでは結婚、理想の家族像についての言葉もポロリ。子供に優しくて道具を大切にするところも魅力。すっごくナイスガイなんです！ （もんぷち）

23 石塚 裕惺 （いしづか ゆうせい） 2006年4月6日生まれ

豪州ウインターリーグで無双した後は、坂本勇人の自主トレに初参加。宮崎では松井秀喜氏に「どさくさで」と臆せず指導を仰いだ。あくなき向上心と泥臭いまでの貪欲さが、若き才能をレギュラー獲りへ強く押し上げる。 （南別府）

29 B．ダルベック （ボビー・ダルベック） 1995年6月29日生まれ

ロイヤルズ傘下から新加入

ダルビッシュの偽物のような名前だが、その実力は本物。2021年にはメジャーで25本塁打を記録している。三振こそ多いが、当たれば飛ぶことは実証済み。たとえ打球が後楽園駅まで着弾したとしても誰も驚かない。 （南別府）

32 浦田 俊輔 （うらた しゅんすけ） 2002年8月30日生まれ

トレードマークは黄色く目立つ手袋とフットガード。打撃時に着用しているのはワークマンの作業用手袋と明かす。小林誠司からも「ワークマン行け！」と後押しを受ける2年目の今季は青から黄色へと稲妻継承を目指す。 （しらG）

33 小濱 佑斗 （こはま ゆうと） 2001年10月5日生まれ

沖縄電力からドラフト5位

プロを目指し社会人で6年。念願のプロでは長嶋茂雄氏が監督時代に着用した「33」を背負う。オリックス宮城とは同中学、同チームで同学年。その後の歩んだ道は違えどたどり着いた同じプロ。2人の対決が楽しみだ。 （もんぷち）

35 泉口 友汰 （いずぐち ゆうた） 1999年5月17日生まれ

“頼んだぞ！”（映画『エグゼクティブ・デシジョン』より）日本一奪還の夢を果たさぬまま主砲は海を渡った。ならば、残された者が達成するしかない。そのリーダーは投高打低の時代でも3割打てるこの男しかいない。 （イナバ）

52 リチャード（砂川 リチャード） （すながわ りちゃーど） 1999年6月18日生まれ

5月ホークスより移籍。翌日即スタメン、二打席目に本塁打と新風を吹き込む。以降77試合に出場しキャリアハイ更新。オフは元HKT外薗葉月と結婚（身長差37cm）と旋風は止まらない。4番鎮座へ、ちばりよー！ （巨泉）

60 荒巻 悠 （あらまき ゆう） 2002年12月23日生まれ

2002年生まれながら槇原敬之『遠く遠く』（1992年）がカラオケ十八番。気分が上がる曲はTM NETWORK『Get Wild』（1987年）と懐メロを好む。自慢の長打で打球を遠くにワイルドに運ぶ。 （南別府）

61 増田 陸 （ますだ りく） 2000年6月17日生まれ

地獄を見た男が昨季“第95代4番打者”の座を射止めた。後半戦の失速を糧に、7年連続で坂本と共にした自主トレでは「7年間で一番練習した」と準備は万端。真の主砲を目指し、4番をただの思い出で終わらせない。 （南別府）

68 宇都宮 葵星（うつのみや きさら） 2004年6月23日生まれ

今季支配下登録

“健闘を祈る”（映画『007は殺しの番号』より）俊足巧打と好守備で難局をスタイリッシュに打開する新星誕生。かつて、この国を治めたのは葵の御紋。いま「葵」の文字が再び煌きだす。育成時代の背番号は007。（イナバ）

99 藤井 健翔 （ふじい けんしょう） 2007年8月15日生まれ

浦和学院高からドラフト6位

“浦学のジャッジ”と称される男が本家に倣い背番号99を身につける。アーロン・ジャッジをマイナー時代に指導した松井秀喜氏にもキャンプで突撃指導を求め、自らもファームから不動の4番へと駆け上っていきたい。 （しらG）

【外野手】

8 丸 佳浩 （まる よしひろ） 1989年4月11日生まれ

‟Trust me.”（映画『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』より）2000本安打まで71本、300本塁打まで11本、1000打点まで56打点、200盗塁まで12個。伝説を歩む男を信じ続ける。 （イナバ）

9 松本 剛 （まつもと ごう） 1993年8月11日生まれ

日本ハムから移籍

FAで加入した背番号9。幼少期から生粋の巨人ファンだった男がついに憧れのユニフォームに袖を通した。22年に首位打者を獲得したかつての輝きを取り戻し、“帝京魂”で固定できていないセンター座を守り抜く。 （しらG）

12 萩尾 匡也 （はぎお まさや） 2000年12月28日生まれ

坂本・長野のレジェンド2人の助言により、ボウリングの球1個分にも及ぶ7キロの増量を敢行。1.5軍キャラから脱却するため、スピードよりもパワーアップを優先した。増えた重さの分、一軍にどっしり居座りたい。 （南別府）

13 T．キャベッジ （トレイ・キャベッジ） 1997年5月3日生まれ

塁上での激しい雄叫びや、好プレー直後の魂の咆哮と、隙あらば吠えまくる二代目熱男候補。「打点にこだわってほしい」という阿部監督の期待に応え、グラウンドで幾度も歓喜の声を轟かせれば、チームは必ず浮上する。 （南別府）

38 岡田 悠希 （おかだ ゆうき） 2000年1月19日生まれ

名鑑の寸評を担当し何を書いていいものか困惑した3年前。昨季、本拠地初のお立ち台での自己紹介に涙したファンは私だけではないはず。持ち前の打撃センス、「全能力爆上げ」で一軍定着、レギュラーを狙え！ （もんぷち）

39 皆川 岳飛 （みなかわ がくと） 2003年4月30日生まれ

中央大からドラフト4位

円谷スカウトは勝負強さを｢スナイパーだ｣と絶賛。ターゲットを外野の一角に絞り、好きな家系ラーメンの回数も絞り、獲物を狙うスナイパーはレギュラー争いを一瞬で仕留め、その後は月イチでラーメンを食いに行く。 （柳 賢）

40 中山 礼都 （なかやま らいと） 2002年4月12日生まれ

昨季は「ライト・中山 礼都（らいと）」が解禁。“バイク川崎バイク”を連想させる小気味よいフレーズが爆誕した。体重はそのままに筋力量を増やした今季は外野手登録に変更。進化した肉体でライトの座は渡さない。 （南別府）

44 佐々木 俊輔 （ささき しゅんすけ） 1999年11月6日生まれ

‟オレが天下を獲ったらな、こんなもんじゃないぞ！”（映画『首』より）ジョージ→猿→木下藤吉郎→豊臣兄弟！。つまり、今年は佐々木の年。まずは墨俣一夜城並みのアッと言わせる活躍でレギュラー奪取。 （イナバ）

51 浅野 翔吾 （あさの しょうご） 2004年11月24日生まれ

背番号の51は高松商時代から交流のあるイチロー氏の番号だから。昨季は外野の定位置争いに参戦できなかったが、今季の目標は1軍70打点。ファンから呼ばれたい愛称は「しょうご」、「おじさん」ではない。 （もんぷち）

59 若林 楽人 （わかばやし がくと） 1998年4月13日生まれ

今季は進化チャンス。電光石火の快足と一打を決める華やかさ、守備も無双でスター性抜群も、淡白な三振を連発！ 二軍石井監督から泥臭く粘る野球を学べば出塁率向上で完成形だよ。そのとき、外野の一角は君の手に。 （巨泉）

96 三塚 琉生 （みつか るい） 2004年5月10日生まれ

昨季イースタン・リーグ優勝の立役者として矢野謙次コーチからも即名前が挙がる若手のホープ。182cm・93kgという体格を誇るが課題は意外にもパワーと柔軟性という若武者は、まず一軍での初安打を目指す。 （しらG）

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[ジャイアンツ執筆担当者紹介]

南別府 学

東京生まれの松坂世代。巨人ファン歴40年。好きなバッテリーは「ピッチャー・斎藤雅樹&キャッチャー・中尾孝義」。過去の美しい記憶を胸に、現在の巨人軍も全力応援中。

イナバモロトモ

“私は野球教の信者になるまで、色々な宗教を試した”（映画『さよならゲーム』より）結局、最後は野球にたどり着く。東京ドームは野球殿堂博物館があるから好き。

しらG

G党歴は四半世紀を越える。東京ドームの近くに引っ越してはや13年、移転後未だ日本一の美酒を味わえていない。逆風を飛ばし、歓喜の輪を共に味わうのが今季の願い。

柳 賢

もはや野球界のメインではないジャイアンツだからこそどこまで好きでいつづけられるかに挑戦中。但し、カトケンだけは別格の為、今シーズンは複雑な瞬間が来ることも想定。

もんぷち

東京ドームの美しい屋根を見下ろす事務所で日々残業を強いられる建築技術者。3年ぶりのジャイアンツ名鑑参加で脱ウラシマ。今季こそ働き方改革で現地観戦を増やしたい。

巨泉

常勝が無理なら選手推しで愛の、倍率ドン、さらに倍！ 長野久義がこの世にいれば幸せ。膝の怪我では吉村禎章を心にリハビリに励んだ。今季もビール片手に若林楽人に酔う。

（文春野球学校）