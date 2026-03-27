野球コラムの書き方を楽しく学ぶ「文春野球学校」のメンバーが、ほとばしる野球愛で執筆した「偏愛選手名鑑」の2026年版です。通常の野球名鑑には載っていない情報と情熱をお楽しみください！

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[はじめに]

昨年最終戦の大ブーイングは前章に過ぎず。キャンプ直前、「家族」カープに大衝撃が！ 笑わない新井さんで事の深さを感じるも、チームの雰囲気はピリッと締まり、何だか良くない？ プロは結果が全て、前だけ見据え「SHAKARIKI」に勝利を重ねるだけ。我らも全力応援、どこまでもカープの味方だよ。一緒に頂点へ！

（カープ執筆チーム監督：あらいずみ）

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【監督】

25 新井 貴浩 （あらい たかひろ） 1977年1月30日生まれ

「仁義なき戦い」グッズは予言か。あの件から笑顔を捨て、修羅を宿す指揮官に。「いつまでもチャンスがあると思うな」と覚悟を突きつけ、鯉戦士達を真のプロへ導く。「家族」の長として泥をかぶり、今季こそ優勝へ！ （あらいずみ）



暑いけえ、水を買うたらこれじゃった。 撮影：あらいずみ／文春野球学校

【投手】

11 齊藤 汰直 （さいとう たいち） 2003年12月7日生まれ

亜細亜大からドラフト2位

宝塚中学では今岡真訪の後輩にあたり、武庫荘総合高校では谷村智啓に指導を受け阪神に縁があったが、カープにドラ2指名。目標のドラ1指名は逃したが、大学の先輩・九里亜蓮も薮田和樹も2位指名。這い上がろう。 （ミヤウチ）

13 森浦 大輔 （もりうら だいすけ） 1998年6月15日生まれ

もちトレの成果が実り体がしっかりしたことでストレートの球速とチェンジアップのキレが増した。メンタルの安定感も増して、昨シーズン後半からは守護神を任されるまでに成長。今シーズンの守護神最有力候補か。 （もりしたみ）

14 大瀬良 大地 （おおせら だいち） 1991年6月17日生まれ

静かな闘志。右肘手術は4度目もポーカーフェイスで乗り越える。キャンプ初日、一番乗り半袖姿で投じた球には驚いた。赤いパンツのドラフトから13年目。トレードマーク「二段モーション」を封印し、頂へ腕を振る。 （あらいずみ）

16 森 翔平 （もり しょうへい） 1998年1月1日生まれ

半袖族としてローテ完走、初完封達成で一皮むけた。オフには結婚と躍進は続く、どこまでも。キャンプでビルドアップした姿を見せ幸せ太りと騒然も、進化の序章、気にするな。今季は規定回到達、2桁勝利で鯉の柱へ。 （あらいずみ）

17 常廣 羽也斗 （つねひろ はやと） 2001年9月18日生まれ

憂い顔ばかりが印象に残った。二軍でも結果を残せず「考えすぎでは」とさえ言われ、ようやく一軍昇格した8月、未だ大学を卒業していないことが発覚。そりゃ憂い顔にもなるでしょ。今シーズンは歓喜の笑顔が見たい。 （もりしたみ）

18 森下 暢仁 （もりした まさと） 1997年8月25日生まれ

25年開幕投手を務めクオリティスタート率86.4%はリーグトップも6勝14敗と大きく負け越し。年俸2億円と評価は揺るぎないがファンは勝つ姿が見たい。今季で見納めとなる床田寛樹との打撃競争でも勝つ。 （ミヤウチ）

19 床田 寛樹 （とこだ ひろき） 1995年3月1日生まれ

念願のプロ初アーチを放ち、打率.259を残した好打者。打席数確保への強い想いは、6完投3完封と本業にも好影響。グローブカラーの参考にするほど愛するガルボチョコを燃料に、DH導入前最終年を楽しみ尽くす。 （初鯉）

20 栗林 良吏 （くりばやし りょうじ） 1996年7月9日生まれ

新人王を受賞した21年のデビュー以来271試合すべて救援登板、134セーブ、56ホールドを挙げてきたが今オフ最大の話題は先発転向。「ルーキーと同じで開幕一軍を勝ち取る」と決意。真っ新なマウンドで勝負。 （ミヤウチ）

21 中粼 翔太 （なかざき しょうた） 1992年8月10日生まれ

かつての守護神は怪我を乗り越えて復活し、リード、ビハインド、イニング途中ピンチの場面、どんな時でもマウンドに向かい抑えるオールラウンダーとしてベンチの期待に応えた。ブルペン陣の精神的支柱は今年も健在。 （もりしたみ）

22 郄 太一 （たか たいち） 2001年7月26日生まれ

希望の左腕。プロ２年目の初先発初勝利には、ズムスタに来た両親、鯉党一緒に大歓喜。庄原市高町の高自治振興区も横断幕で祝福した。横浜・宮粼への魂の20投球は、被弾するも輝く未来しかない。跳ねろ、高みへ！ （あらいずみ）

24 黒原 拓未 （くろはら たくみ） 1999年11月29日生まれ

左のパワーリリーフとして大活躍した矢先の左膝手術。懸命にリハビリを克服し、身体も大きくして復活を果たすも今度は腰のヘルニア手術。何度も訪れる試練もクロミならきっと乗り越えられる。再び開け！ 夢の扉！ （初鯉）

26 益田 武尚 （ますだ たけひさ） 1998年10月6日生まれ

黒田博樹アドバイザーの助言でサイドスロー転向2年目の25年、一軍で4試合登板に終わったが、ツーシームのシュート成分は最大51cmと巨人・大勢と並んで球界トップレベルと判明、武器を活かしてブレイクへ。 （ミヤウチ）

28 佐藤 柳之介 （さとう りゅうのすけ） 2002年11月1日生まれ

6月にプロ初登板初勝利、初安打と幸先よく始動も結果は1勝。誰より本人が「もっとできた」と悔いを残した。だがファン感でCCダンスを売り子姿で踊り、全てを捨てきれたはず。今季はローテ入りを狙い、負けない！ （あらいずみ）

29 ケムナ 誠 （けむな まこと） 1995年6月5日生まれ

復活の波に乗る。右肘手術以来もどかしいシーズンが続くも、昨季はノムスケ達との動作解析で球速が戻った。「死んでも頑張れ」と自らを鼓舞。9年目の今季は短髪姿で完全復活、セットアッパーとして必ず結果を出す！ （あらいずみ）

30 滝田 一希 （たきた かずき） 2001年12月28日生まれ

オムライスとスラィリーが大好き。お互いの誕生日にメッセージを送り合い、わちゃわちゃする動画は微笑ましいの一言。今シーズンこそ一軍定着と意気込むも、キャンプ途中で離脱し左肘のトミー・ジョン手術を受けた。 （もりしたみ）

34 高橋 昂也 （たかはし こうや） 1998年9月27日生まれ

不屈の左腕が復活。4年ぶりの白星にお立ち台では眩しい笑顔が弾けた。オフの療育支援センター訪問では子供とCCダンスを踊り、元気を貰いパワーアップ。「焦って失敗してきた」と反省は十分。再び、大きな舞台へ！ （あらいずみ）

35 工藤 泰己 （くどう たいき） 2003年9月29日生まれ

北海学園大からドラフト4位

最速159km/hのストレートに多彩な変化球を投げる本格派右腕。栗林の後釜を期待され、早速栗林に挨拶するなど本人にもその気があった様だが合同自主トレ中に怪我で無念の離脱。まずは焦らずしっかり治そう。 （もりしたみ）

36 塹江 敦哉 （ほりえ あつや） 1997年2月21日生まれ

強化試合での日本代表選出、オフには結婚とめでたい話題が続いた昨年。お姉様も球団とコラボする腸活製品の担当者としてご活躍中。腸まで届く乳酸菌の如く、高出力の速球を内角へズバッとお届けし、立場を取り戻す。 （初鯉）

38 赤木 晴哉 （あかぎ せいや） 2003年10月5日生まれ

佛教大からドラフト5位

2男6女の8人きょうだいの次男で191cmの右腕。天理高で同級生の達孝太と見間違いされて声を掛けた佛教大監督がスカウト。目標とする投手は大学の先輩、中日の大野雄大、対戦したい打者はオリックス・太田椋。 （ミヤウチ）

39 長谷部 銀次 （はせべ ぎんじ） 1998年7月29日生まれ

二軍戦では抑えられるのに一軍では抑えられないという一軍の壁を乗り越えるために自分を見つめ直した結果は原点回帰。年齢的にチャンスは多くないと自覚する中、もう一度ストレートに磨きをかけて勝負の一年に挑む。 （もりしたみ）

41 鈴木 健矢 （すずき けんや） 1997年12月11日生まれ

セ・リーグでは数少ないアンダースローで、リリーバーながら回またぎもこなす。細身の体にサングラスという投げる姿もかっこいいなら私服姿もさもありなん。ファン感の私服グランプリで見事1位に輝きました。 （もりしたみ）

42 F．ターノック （フレディ・ターノック） 1998年11月24日生まれ

マーリンズから新加入

駐米スカウトのエルドレッド氏が口説き落とした190cm超長身右腕。高身長、背番号42は、バリントン、クリス・ジョンソンという先発投手の系譜。チェンジアップ・スプリットで空振り・ゴロに打ち取るタイプ。 （ミヤウチ）

43 島内 颯太郎 （しまうち そうたろう） 1996年10月14日生まれ

「島内劇場」は遠い幻。コツコツ積み上げ60登板、防御率1.40と文句なき成績で年俸1億突破。今季は選手会長に就任し鯉の核に。キャンプでは第三の球種フォークを研磨。前だけを見据え、守護神の座を奪い獲る。 （あらいずみ）

45 松本 竜也 （まつもと りゅうや） 1999年9月18日生まれ

22年新人で50試合登板は球団4人目の快挙も、その後、登板機会が激減。25年は7月に一軍昇格を掴んだが登板は4試合のみ。智弁学園の1学年先輩・村上頌樹、1学年後輩・伊原陵人には負けられない。 （ミヤウチ）

46 郄木 快大 （たかぎ はやと） 2004年3月19日生まれ

中京大からドラフト7位

指名前から憧れる森下似のフォームから放つ、唸り噴き上がる直球の衝撃。こんなに良い選手と7位で繋がれた縁には感謝しかない。怪我を治し、ノムスケ達の知見が注がれた郄木がどんな球を投げるのか。何年でも待つ。 （初鯉）

47 斉藤 優汰 （さいとう ゆうた） 2004年5月27日生まれ

プロ初先発の舞台はシーズン終盤大雨のマツダという厳しいコンディション。5回を投げきれず被弾して負け投手というほろ苦デビューとなった。オフに体の使い方を見直して脱力投法にモデルチェンジし初勝利を目指す。 （もりしたみ）

48 アドゥワ 誠 （あどぅわ まこと） 1998年10月2日生まれ

25年は内転筋の故障で出遅れ、一軍でわずか4試合の先発登板。24年8月6日、巨人戦での初完封勝利以来、勝ち星がない。登場曲「広島天国」の「カープをさかなに飲み明かそうよ」の歌詞を実現できる投球を。 （ミヤウチ）

53 岡本 駿 （おかもと しゅん） 2002年6月12日生まれ

1年目から中継ぎで41試合登板と欠かせない存在に。秋に先発転向、筋力増と球種増に着手。投手歴が浅く伸びしろ無限で期待しかない。阿波みかん発祥地、地元徳島・勝浦町初のプロとして、開幕ローテ入りを誓う。 （あらいずみ）

65 玉村 昇悟 （たまむら しょうご） 2001年4月16日生まれ

プロ2年目で先発デビューしたロマン枠も7年目。以降毎年マウンドに立てているのは名鯉の証しです。次は1年間ローテを守り、できればキャリアハイの2桁勝利、欲をいえばそろそろ初完封を見たいなぁ、玉ちゃん。 （もりしたみ）

66 遠藤 淳志 （えんどう あつし） 1999年4月8日生まれ

23年4月6日の対阪神戦、新井監督に初勝利を贈ったのは會澤翼との茨城出身バッテリーで、25年8月3日にその時以来850日ぶりの勝利を挙げたが機材トラブルでヒロインが中止に。もう1回、歓声を浴びたい。 （ミヤウチ）

67 菊地 ハルン （きくち はるん） 2007年1月21日生まれ

高卒ルーキーながらシーズン終盤に一軍デビューを果たした身長2mの大型右腕。ファッション界からも注目され、オフにはTGC広島にモデルとして登場しランウェイを歩いた。一軍の試合は必ず見て勉強している。 （もりしたみ）

68 T．ハーン （テイラー・ハーン） 1994年8月30日生まれ

2年通算90試合に登板、防御率2.51の左腕と再契約。25年は前半戦不振も5月から暫定で守護神も務め、中日戦でダブルスチールを仕掛けられたが捕手の石原貴規と冷静にホームでアウトに仕留めゲームセット。 （ミヤウチ）

70 日郄 暖己 （ひだか あつみ） 2004年9月16日生まれ

由伸似のフォームで春にQSを重ねるも一軍に届かなかった昨年。自身のサインを携え入寮する新人も現れるなど、憧れも期待も集まる4年目。球団の日本人選手初の70番を背に、譲渡金70億円の大先輩を追いかける。 （初鯉）

98 辻 大雅 （つじ たいが） 2004年8月29日生まれ

ノムスケの助言で球速10km/hアップ、制球改善し7月支配下へ。初登板は師匠の登場曲「皮膚呼吸」でマウンドへ上がり、鯉党を熱くさせた。16試合登板を自信に4年目も一人一人に全力投球。大舞台に駆け登れ！ （あらいずみ）

【捕手】

27 會澤 翼 （あいざわ つばさ） 1988年4月13日生まれ

秋山翔吾と共にチーム最年長。プロ野球選手会第10代会長を4年務めて現役ドラフトを実現させるなど重責を終えた。「捕手はチームを勝たせるのが仕事」と語り、球団捕手歴代最長となる20年目のシーズンに臨む。 （ミヤウチ）

31 坂倉 将吾 （さかくら しょうご） 1998年5月29日生まれ

昨シーズンは右手怪我による違和感を抱えてプレーし続けたことで、体→技→心という負のスパイラルに陥り攻守とも振るわなかった。怪我が癒えた今シーズンは本来の打撃を取り戻し、正捕手の座を確かなものにしたい。 （もりしたみ）

32 石原 貴規 （いしはら ともき） 1998年2月3日生まれ

捕球と強肩はチーム随一。昨季は坂倉の怪我でチャンスを得るも、モノにできず無念。課題の打はスイング改善、監督から直接指導で克服を目指す。オフに入籍し守るべき人も出来た。小石（愛称）から大磐石の壁になれ！ （あらいずみ）

57 持丸 泰輝 （もちまる たいき） 2001年10月26日生まれ

「ラストイヤーだと思って」と更改で球団から叱咤激励。3年間一軍なしで崖っぷち。まずはアピールして、アピールして、アピールしまくれ。仲良し韮澤雄也（NTT東日本）の分までプロにしがみつき、今、花咲かす。 （あらいずみ）

62 清水 叶人 （しみず かなと） 2004年7月6日生まれ

健大高崎で高校通算25本塁打。高卒3年目の25年は7月にファームで打率.368と打撃開眼、終盤に一軍昇格、プロ初出場・初スタメンマスクで送球エラーを取り返す初安打を放った。今季は念願のプロ初アーチを。 （ミヤウチ）

64 郄木 翔斗 （たかぎ しょうと） 2003年8月12日生まれ

一軍戦に一度も出場することなく5年目を迎えた。二俣が捕手にも取り組むことになり、一軍の壁はさらに高くなりそう。高校の先輩である高橋尚子さんの激励を受けて、打撃フォーム改造に取り組み一軍昇格を目指す。 （もりしたみ）

【内野手】

0 勝田 成 （かつだ なる） 2003年6月21日生まれ

近畿大からドラフト3位

「超寝ても身長163cm」と陽気に笑うNPB最小兵。走攻守と三拍子揃い、頑強な体で打席の威圧感は数字以上。幼少から菊池涼介超えを狙うも、目指すは忍者ではなく「猿」。一人称はナル、愛称は「なるる」だよ！ （あらいずみ）

4 矢野 雅哉 （やの まさや） 1998年12月16日生まれ

24年に遊撃のレギュラーとなり入団会見での宣言通りGG賞を受賞。25年は背番号4に変更、初のオールスター選出も中盤から打撃不振に。巨人戦では中山礼都のヒット性の当たりを逆シングル、強肩で2度も刺した。 （ミヤウチ）

5 小園 海斗 （こぞの かいと） 2000年6月7日生まれ

チーム事情で3つのポジションを守り首位打者と最高出塁率のタイトルを取ったのにベストナインに選ばれなかった。そんな状況でもモチベーションを高く維持するためメジャー挑戦を表明。まずはWBCで世界に挑む。 （もりしたみ）

7 堂林 翔太 （どうばやし しょうた） 1991年8月17日生まれ

中学からバッテリーを組み中京大中京で夏の甲子園優勝を成し遂げた一学年後輩の磯村嘉孝も引退してスタッフに。苦楽を共にした先輩・後輩たちもチームを去った。いつも修行僧のような堂林の笑顔がまた見たいけんね。 （ミヤウチ）

10 佐々木 泰 （ささき たい） 2002年12月24日生まれ

昨シーズン怪我で出遅れるも5月に一軍デビュー、初安打。再び怪我で戦列を離れたが8月に復帰しスタメン出場を続けた。主軸としての自覚も芽生えた様で今シーズンは初ホームランが見たい、たい、たい、たい、たい！ （もりしたみ）

33 菊池 涼介 （きくち りょうすけ） 1990年3月11日生まれ

15年目、円熟の域に達したセカンドの元祖忍者。昨季は113試合に出場と、未だ後継者は定まらず。誰よりキク自身が無念に違いない。若鯉たちよ大志を抱け、キクはここにいる。今季も背中で牽引、1年を戦い抜く。 （あらいずみ）

44 林 晃汰 （はやし こうた） 2000年11月16日生まれ

21年に江藤智以来となる高卒3年目以内で先発4番で出場するなど、10本塁打。25年は、23年にマツダのひろぎん証券の看板に当たる特大の一発を放って以来となる本塁打を2試合連続で放ち復活の兆し。 （ミヤウチ）

49 渡邉 悠斗 （わたなべ ゆうと） 2002年7月7日生まれ

1年目は怪我とプロの壁に阻まれ1安打。オフはファン感や施設訪問でCCダンスを踊り、鯉魂は整った。あとは一軍に定着するだけ。自慢のパワーを活かすため全てをレベルアップ。目標の2桁本塁打へ、フルスイング！ （あらいずみ）

54 西川 篤夢 （にしかわ あつむ） 2007年12月28日生まれ

神村学園伊賀高からドラフト6位

遥輝龍馬愛也に史礁、球界屈指の西川姓に新たに加わりましたこの男、俊足強肩体は強靭、新井監督の期待を超える打撃までも披露しました。忍者の里伊賀からやってきた、その名を篤夢と申します。以後お見知りおきを。 （もりしたみ）

58 仲田 侑仁 （なかだ ゆうと） 2005年7月31日生まれ

3年夏の甲子園では慶應義塾高戦で先制の一発。24年野村祐輔の引退試合では球団高卒新人初の4番でデビュー。先の秋季キャンプ中に自販機の隙間に挟まった子猫を同僚たちと救出。次の話題はプロ初本塁打で。 （ミヤウチ）

63 内田 湘大 （うちだ しょうだい） 2004年9月22日生まれ

身体能力の高さとパワーを兼ね備え、将来の主軸と期待されて入団したが未だ自分の型を模索してもがいている。サードに加えファースト、外野も守りながら、とにかく打撃でアピールして一軍昇格を目指す勝負の4年目。 （もりしたみ）

69 辰見 鴻之介 （たつみ こうのすけ） 2000年11月24日生まれ

楽天から現役ドラフトで移籍

体脂肪率3％の韋駄天・九州男児が東北からやって来た。古巣では育成落ちからの這い上がり、イースタン盗塁王と悔しさをばねに常に成長。今季、時はきたれり。わずかな「隙」を逃さず、鯉の走塁キングを奪い取れ！ （あらいずみ）

93 前川 誠太 （まえかわ せいた） 2003年4月4日生まれ

戦力外も経験し育成4年目で支配下を勝ち取った苦労人。高校の先輩西川龍馬（現オリックス）など助言やサポートをもらった先輩たちへの感謝を忘れない。得点圏での勝負強いバッティングが印象的で飛躍が期待される。 （もりしたみ）

94 佐藤 啓介 （さとう けいすけ） 2001年5月24日生まれ

静岡大学初の支配下登録選手で、国立大学出身は球団初。24年ファームで17試合連続安打で支配下登録を掴み、今井達也からプロ初安打。25年は外野手にも挑戦、終盤に一軍昇格でプロ初打点をマーク。着実に進歩。 （ミヤウチ）

95 Ｅ．モンテロ （エレフリス・モンテロ） 1998年8月17日生まれ

初年度は開幕3日で負傷も心折れずカムバック。7月には無安打で森下を勝たせられずロッカーで涙と、人情味あるドミニカンはどっぷりカープに染まった。オフは監督からの課題を練習し進化。全力モンテロで爆発だよ！ （あらいずみ）

99 二俣 翔一 （ふたまた しょういち） 2002年10月21日生まれ

歯が折れても出続け、捕手オプションも持ち続ける貪欲さの塊。どんなバウンドにも食らいつくガッツと、焼肉は白米にバウンドさせたくないポリシーを持つ。愛するジュビロのJ1復帰も定位置奪取もきっとすぐそこさ。 （初鯉）

【外野手】

9 秋山 翔吾 （あきやま しょうご） 1988年4月16日生まれ

NPB史上最多のシーズン216安打、首位打者1回、最多安打4回、GG賞7回と「88世代」の代表選手も25年は右足痛もあり64試合出場と苦しい1年。日米通算1832安打。これまでの実績は忘れ結果を出す。 （ミヤウチ）

37 野間 峻祥 （のま たかよし） 1993年1月28日生まれ

“世代交代”というチーム方針でベテランとZ世代に狭まれ微妙な立ち位置に。持ち味のしぶといバッティングも監督から「代打の一番手」と言われ戸惑いを隠せなかった。もう一度スタメンを狙う“隙あらば野間”。 （もりしたみ）

51 平川 蓮 （ひらかわ れん） 2004年3月31日生まれ

仙台大からドラフト1位

銀河系スケールのスイッチヒッター。打撃、守備、足、肩、体幹と全て良しも性格は宇宙人。「野球って楽しい」とキャンプを笑顔で満喫、弾丸をぶっ放つ姿は天真爛漫を超え、凄みを感じる。初年度から外野を担う大器。 （あらいずみ）

52 末包 昇大 （すえかね しょうた） 1996年5月27日生まれ

打低環境でも2桁打てる貴重な大砲。オフは和田一浩さんに師事し「体からバットが生えている」感覚習得に苦心。30代は和田曲線に乗り、いざや登らん希望の高嶺。東光寺スタートの悔しさを力に、ジャンボな一打を！ （初鯉）

56 久保 修 （くぼ しゅう） 2000年9月29日生まれ

大阪観光大学からは創部11年目で初のプロ野球選手。今オフ、新井監督の指導で打撃フォーム変更、山田哲人との自主トレを断って孤独に自分と向き合う。島根・石見智翠館高の同期・水谷瞬と交流戦で戦いたい。 （ミヤウチ）

59 大盛 穂 （おおもり みのる） 1996年8月31日生まれ

茶碗にもりもりご飯な名前だが痩身。華麗なダイビングキャッチで魅せる外野の韋駄天。昨季は打者としても実りが見えてきた。三十路の今季、定位置獲得は必達。大活躍で「あきろまん（県民米）親善大使」も狙え、穂。 （あらいずみ）

60 田村 俊介 （たむら しゅんすけ） 2003年8月25日生まれ

昨シーズンは25試合の出場にとどまったが、プロ初ホームランが代打サヨナラとなり3、4月度月間サヨナラ賞を受賞。その天性の華やかさはチームに絶対必要だ。キラキラ光る瞳と広角打法でスター街道を駆け上がれ！ （もりしたみ）

61 Ｓ．ファビアン （サンドロ・ファビアン） 1998年3月6日生まれ

昨シーズン前半チームがAクラスだったのはあなたのバッティングのおかげでした。お立ち台でのハートポーズでファンの心をわし掴み。人形焼を模った「ファビあんキーホルダー」なる個人グッズもできたよ。 （もりしたみ）

96 中村 奨成 （なかむら しょうせい） 1999年6月6日生まれ

25年は家族を持ち、福地打撃コーチの助言もあり打撃フォームを変えて遂に覚醒。規定打席に未達も9本塁打。そのうち巨人戦で6本塁打、特に本拠地では打率.406、3本塁打。捕手に未練はないと言い切り、勝負。 （ミヤウチ）

97 中村 貴浩 （なかむら たかひろ） 2000年4月9日生まれ

２月に右膝故障、9月にフェンス激突で肋骨骨折と昨年は自分と戦って終了。だが育成から支配下を勝ち取った「強い振り」は健在だ。「中村と言えば奨成」、「貴浩ならば監督」からの脱却を。未来へ、シャカリキに。 （あらいずみ）

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[カープ執筆担当者紹介]

あらいずみ

広島市西区出身の西武線沿線民。最後の日本一は42年前。次を見届けるには、不老不死が必要かもしれない。酒は人生のスパイス。小泉本店の日本酒「宮島さん」で毎日幸せ。

もりしたみ

10代の一時期を広島で過ごして以来カープ一筋の都内在住。最近はズムスタの観客を見るのも楽しみに。お馴染みさんの姿に喜びつつ平日試合の客席には危機感を抱いている。

ミヤウチマサヒト

プロ野球選手名鑑’80で江夏豊に魅せられて、野球帽はカープを愛用。数々の悲劇を乗り越え、新井貴浩・黒田博樹の二人をもう一度、胴上げしたい一心であとは信じるのみ。

初鯉サイダー

ザ・ギースとOCHA NORMA好きなハロオタ。学生時代、Japanese Souvenirとして井生ユニを留学先（米・バーモント州）へ贈呈する国際交流も経験。

（文春野球学校）