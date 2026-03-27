三一節を前に、柳寛順（ユ・グァンスン）烈士を揶揄する「おなら動画」が物議をかもしたのに続き、今度は安重根（アン・ジュングン）義士の殉国日を狙った揶揄コンテンツまで登場し、波紋が広がっている。生成AI（人工知能）技術を歴史の英雄を茶化すために悪用する事例が相次ぎ、対策が急務との指摘が出ている。

誠信（ソンシン）女子大学の徐坰徳（ソ・ギョンドク）教授は27日、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）で「安重根義士の殉国日に当たる3月26日を迎え、ネットユーザーからの通報で確認したところ、TikTokにAIで作成された安重根を揶揄する動画が5本公開されていた」と述べ、「累計再生回数は約13万回に及ぶ」と述べた。

これらの動画は、列車や風船などに安重根義士の肖像を合成し、放屁する様子を描写するなど、独立運動家を露骨に風刺している。柳寛順・尹奉吉（ユン・ボンギル）烈士や金九（キム・グ）先生など、他の独立運動家を標的にした悪質なコンテンツも多数発見された。

問題は、このような意図的な侮辱にもかかわらず、実質的な処罰が困難な点だ。現行法では侮辱罪は生存している人物にのみ適用され、死者名誉毀損罪は「虚偽の事実」を指摘しなければ成立しないため、単に風刺しただけでは法的責任を問うのが難しい。法の盲点を突いてAI技術が「歴史テロ」の道具に転落していると言える。

徐教授は「現時点では、ネットユーザーの積極的な通報によって動画の露出を遮断することが最も重要」とし、「TikTokなどのプラットフォーム側も再発防止のためにモニタリングを大幅に強化すべきだ」と強調した。