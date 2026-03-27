野球コラムの書き方を楽しく学ぶ「文春野球学校」のメンバーが、ほとばしる野球愛で執筆した「偏愛選手名鑑」の2026年版です。通常の野球名鑑には載っていない情報と情熱をお楽しみください！

【画像】西武の写真を全部見る

◆◆◆

[はじめに]

前GMは「投手王国を作りたい」と語り、前監督は「走魂」と言った。結果山賊たちは散り散りに去り、西武打線は焼け野原だよ！ そう、今こそ『打破』なのだ！ FAダブル獲りを始めとする前代未聞の戦力補強ですでに準備は万端！ 貧打という血の教訓から辿り着いたチームスローガンのごとく、打って打って敵を打ち破れ！

（ライオンズ執筆チーム監督：浮間 六太）

----------

【監督】

74 西口 文也 （にしぐち ふみや） 1972年9月26日生まれ

監督としてついにノーヒッター達成も史上初のノーヒットワンランという珍記録。現役時の未遂の際は「負けなくてよかった」と本人も言ったとおり記録よりも勝利が欲しい。過去最高とも言える補強で現状を打破したい。 （一宮）



開幕を今や遅しと待ち構えるベルーナドーム 撮影：浮間 六太／文春野球学校

【投手】

11 上田 大河 （うえだ たいが） 2001年11月15日生まれ

魔球を手に一軍へ再挑戦。昨季は代役で開幕ローテ入りも、登録抹消を繰り返し初勝利はおあずけに。大商大同期の郄（広島）が先に初白星と負けてられない。日本シリーズで投げ合う約束のためにも、ここで快進撃を！ （寧美）

12 渡邉 勇太朗 （わたなべ ゆうたろう） 2000年9月21日生まれ

地元埼玉のプロスペクトも昨季は初完投初完封をマダックスで達成し勝利数と投球回がキャリアハイと開花が進む。大きい体に似合わないかわいさと毎年少しずつ着実に成長していく姿に親目線でも応援したくなっちゃう。 （一宮）

13 郄橋 光成 （たかはし こうな） 1997年2月3日生まれ

悪夢のシーズン0勝から立ち直り8勝、11年目のプロ初安打とNPBでやり残しが無いよう大ハッスルも、結果的には光成の残留が投手陣最大の補強という形に。こうなったらMLB前に最後の仕上げ、優勝をご一緒に。 （パル子）

15 與座 海人 （よざ かいと） 1995年9月15日生まれ

クロマグロみたいに一時乱獲で絶滅を危惧されながら個体数が回復してる種がいるけれど、球界の絶滅危惧種と言われる下手投げが気付けば西武で個体数を増やしてる。願わくばここ数年減少してる與座の勝ち星も回復を。 （浮間 六太）

16 隅田 知一郎 （すみだ ちひろ） 1999年8月20日生まれ

和田（毅）塾門下生かつ鴻江理論の体現者である新エース。豊田コーチが「2025年嬉しかったのは隅ちゃんの2桁」と言うほど苦しんだ壁も克服。そして回ってきたWBCへの切符。（東）長崎から、世界へ羽ばたけ！ （パル子）

17 松本 航 （まつもと わたる） 1996年11月28日生まれ

ネガティブ思考と本人が言うように、中学生時に選抜参加したくない理由が「自信がない」。当時からスプリットえぐすぎて取れる捕手がいなかった、ってすごくポジれる要素。今季はポジティブに先発ローテ返り咲きを。 （一宮）

19 佐藤 隼輔 （さとう しゅんすけ） 2000年1月3日生まれ

クールな表情に秘めた熱い闘志。指をかばい投げ続け昨季は泥沼にはまるも、秋に関節を固める処置で完全復活を期す。かつての「宮城の逸材」から、今こそ「獅子のドクター0」へ。空席の守護神の座に、君が名を刻む。 （寧美）

20 岩城 颯空 （いわき はくあ） 2003年9月17日生まれ

中央大からドラフト2位

どっしりボディと伸びのある直球が魅力。「颯空」の由来は「生まれた時の空がきれいだった」からだそう。新人自主トレでは球団カメラで投手陣を撮影したり、宮崎観光時には海で水切りを提案したりと明るいキャラだ。 （ばりばりお）

21 武内 夏暉 （たけうち なつき） 2001年7月21日生まれ

好物の資さんうどんは、関東進出大成功中。ご本人には「若手のエース」から、今井・光成を越える「絶対的エース」への脱皮を期待したい。登板の日には、資さんうどんに負けない行列が出来るくらい無双してほしい！ （もう）

23 糸川 亮太 （いとがわ りょうた） 1998年4月30日生まれ

侍ジャパンのサポートメンバーに選ばれ今季ブレイク必至。シンカーを伝授した今井達也から逆に脱力投法の極意習得を目指す。「いずれ抑えができれば」？ 悠長なこと言ってないで、いずれじゃなくて今年なれ！ （浮間 六太）

29 青山 美夏人 （あおやま みなと） 2000年7月19日生まれ

初年度の鮮烈は遠く昨季は2登板。武者修行プエルトリコでの顎ひげ姿に、不退転の決意を見た。4年目は連投や回またぎも厭わない。名に刻まれた夏の魅力でベルドを制し、誰よりも美しい一閃。¡Ponchalo! （寧美）

30 A．ワイナンス （アラン・ワイナンス） 1995年8月10日生まれ

ヤンキースから新加入

入団会見で「西口さん」「豊田さん」とサラリと日本流で呼ぶ、スマートな男。自身のあだ名も「ワイナンスさんで良いのでは」とのこと。テキパキ質問に答える様子は、ニールを思い出す。好きな日本食はえびの天ぷら。 （ばりばりお）

34 甲斐野 央 （かいの ひろし） 1996年11月16日生まれ

なんでこんなにオモロいのかよ。央という名の宝物（コミュ力最強お喋り男）。ゴルフコンペで「ファー！」と叫びすぎて喉を潰したり、キャンプオフの日に成田と海にダイブするなど、今年も宴会部長の座は譲らない。 （ばりばりお）

36 山田 陽翔 （やまだ はると） 2004年5月9日生まれ

「島崎も覚えていたのか」。昨年知ったあの選手が大活躍したことは成瀬に言われなくても覚えている。デビューから15試合連続無失点やピックオフプレーは忘れようがない。グラブに琵琶湖の刺繍が入っているそうだ。 （一宮）

40 堀越 啓太 （ほりこし けいた） 2003年7月15日生まれ

東北福祉大からドラフト4位

「オープン戦で十亀を見て野球を始めた」FC会員の少年が夢舞台を職場へ変えた。非公式だが164km/hも記録した、齊藤誠人スカウトが送り出す飯能の宝。一軍へ名栗(殴り)込み、子供が憧れる「十亀」になる。 （パル子）

41 成田 晴風 （なりた はるせ） 2006年2月27日生まれ

手術の影響で入団から2年間を棒に振る形になったが、それでもまだ20歳。いやもうぜんぜんまだまだ！ 秋季リーグで最速156km/hを記録、春季キャンプ一軍入りと期待要素しかない。成田も天下を取りにいけ！ （浮間 六太）

42 ボー・タカハシ （ボー・タカハシ） 1997年1月23日生まれ

WBCブラジル代表に選ばれ、自ら「New・ボー」に期待してという今年。本名のロドリゴ・ヒトシ・カイモチ・タカハシはファンにはすっかり定着した5年目。結果を残して埼玉の「ボーちゃん」を上書きできるか。 （もう）

43 羽田 慎之介 （はだ しんのすけ） 2003年12月25日生まれ

「ASMRがやりたいから」という理由でYoutubeに「けんこうチャンネル」を開設。「リラックス、リラックス」と言ってパワーストーンやスノードームを鳴らすが、投球は荒れ球で、とてもリラックスできない。 （ばりばりお）

45 Ｔ．ウィンゲンター （トレイ・ウィンゲンター） 1994年4月15日生まれ

昨年8月に2026年の契約合意が発表され、ファンは歓喜すると同時に「ベルドが一番暑い時期に契約延長!?」と困惑。アダ名「ウィング」は本名が由来だが、投球中に両肘を高く上げる動作がまたウィングっぽい。 （浮間 六太）

46 狩生 聖真 （かりう しょうま） 2006年12月25日生まれ

クリスマス生まれの「聖真」。座右の銘は「平常心」、試合日のルーティンは「瞑想」と、悟りを開きし者のよう。声出しもとっても真面目。「若獅子の登龍門」ことファン感での駅内挨拶も経験。スターの道へ出発進行！ （ばりばりお）

47 杉山 遙希 （すぎやま はるき） 2005年9月23日生まれ

同じ横浜高校出身の松坂・涌井のようなエースへと期待を背負って3年目。一軍での結果を残すための課題は明白。今年は自身の勝ち試合で美声を活かし、松崎しげるばりの『地平を駈ける獅子を見た』を熱唱して欲しい。 （もう）

52 篠原 響 （しのはら ひびき） 2006年9月20日生まれ

19歳とは思えない落ち着きで、一軍デビューした昨季。結果はほろ苦も、西武ファン以外からも一気に注目された。本人は物欲がなく、目指すのは最優秀防御率と話す辺りも至って冷静。経験を積んで花開いて欲しい！ （もう）

54 黒木 優太 （くろき ゆうた） 1994年8月16日生まれ

昨年は育成から支配下登録、そして年俸倍増と見事な復活を果たした。大の仲良し山本由伸をMVP君と呼ぶが「ライオンズでどうしても優勝したい」と熱弁してた君自身が日本シリーズでMVP君になってもええんやで？ （浮間 六太）

56 Ｅ．ラミレス （エマニュエル・ラミレス） 1994年7月15日生まれ

23試合連続無失点も記録したミスターゼロ。ビハインドから試合を整えて勝利に繋ぐその姿には、仕事人の矜持が滲む。巨大勢力・セナペック高の後輩が2人も入団した今季、謙虚な学閥長は静かに仕事を全うし続ける。 （パル子）

57 黒田 将矢 （くろだ まさや） 2004年1月24日生まれ

昨年一軍デビューも8試合で4被本塁打とプロの厳しさを知る。同期の羽田慎之介、菅井信也からは後れをとったが、そんな彼らを「ライバル」と闘志を燃やす。ノールック投法のその視線の先は輝く未来を見つめている。 （浮間 六太）

58 中村 祐太 （なかむら ゆうた） 1995年8月31日生まれ

ベルドにポルノグラフィティが流れる中、マウンドに立つ姿に何度見惚れただろう。昨季は防御率1.04と覚醒。祐太、最高じゃ！ 尊敬する先輩前田健太（楽天）と今季から同リーグ。師匠をも唸らせ、更なる高みへ。 （寧美）

61 平良 海馬 （たいら かいま） 1999年11月15日生まれ

ファン感の紅白戦ではタイラー・ネビンの応援歌で打席に立った、タイラー・カイマ。WBC代表に選出されるも肉離れで辞退。この悔しさはリーグ優勝・日本一で晴らそう！ 去年から国分寺で治療院を開業している。 （ばりばりお）

67 冨士 大和 （ふじ やまと） 2006年8月26日生まれ

今季支配下登録

「冨士」で「大和」って名前のスケールのクソデカさよ！ 最速151km/hの変則左腕でパームボールも操る、ワクワクの塊みたいな投手。満を持しての支配下登録、ファンのクソデカい期待を背負って一気に花開け！ （浮間 六太）

70 豆田 泰志 （まめだ たいし） 2003年1月15日生まれ

ひよっこだった新人も早6年目。昨季は長く二軍に落下し一軍が縁遠かったが終盤に昇格、3試合ながら黒く焼けた顔で復活を予感させる小気味よい好投を見せた。目標は大きく、クローザーにレンズのピントを合わせる。 （浮間 六太）

71 菅井 信也 （すがい しんや） 2003年6月28日生まれ

昨年は開幕ローテに入り好スタートを切るがシーズン後半に失速。西口監督曰く「中6日で投げる体力はまだない」。なぜローテに入れた!? 今年こそ先発で大ブレイクを。オフには地元の山形県南陽市市長と対談も。 （浮間 六太）

90 浜屋 将太 （はまや しょうた） 1999年1月26日生まれ

2019年ドラ2左腕も昨季はついに育成契約スタート。最終日に支配下復帰したのはさすが。球速アップしたストレートで得意のクロスファイアを決めて。減った体重を戻せるくらい仙台のケータリングがお気に入り。 （一宮）

【捕手】

10 小島 大河 （こじま たいが） 2003年10月27日生まれ

明治大からドラフト1位

正捕手争いの只中に現れた新星。打てる捕手として背番号10の期待を背負う。鵜戸神宮のおみくじで大吉を引き、新人王目指して幸先もヨシ！ 高校の先輩の山村とのお立ち台が目標のひとつ。ハーゲンダッツが大好き。 （ばりばりお）

22 古賀 悠斗 （こが ゆうと） 1999年9月10日生まれ

エスコンで1試合8捕殺の日本新を記録した肩は最強クラス。あとは打撃向上、弾かぬ壁への進化と課題は明確。オフは横浜の牧と居合練習刀で「刀トレ」。群雄割拠の正捕手争いに真剣でいざ挑む。今季は必ず勝鬨を。 （寧美）

27 炭谷 銀仁朗 （すみたに ぎんじろう） 1987年7月19日生まれ

かつては岸や雄星といった投手から指名を受けていたベテラン。ライオンズでは若手ピッチャーと組んで存在感。昨季は4打点もサヨナラ打2回。遠征時のスーツケースは何でも出てきてドラえもんと言われているらしい。 （一宮）

37 柘植 世那 （つげ せな） 1997年6月3日生まれ

昨年8月SB戦で松本航とバッテリーを組むが初回5失点、柘植はわずか1回で交代となる。しかし代わった炭谷は好リードで松本を立ち直らせ5回まで無失点に抑えた。この屈辱をバネに、まずは一軍枠を勝ち取る。 （浮間 六太）

53 牧野 翔矢 （まきの しょうや） 2001年3月4日生まれ

昨季前半は與座の女房役として一軍戦の出場機会を得るが7月に降格すると古賀にその座を奪われる。しかも古賀のほうが高勝率だっだからさぞ悔しかったろう。今年は與座を取り戻し、そのうえ正捕手の座にも迫りたい。 （浮間 六太）

64 龍山 暖 （たつやま はるき） 2006年5月13日生まれ

チーム内最年少島人。石垣島出身の平良海馬と自主トレを行い、球団SNSの食リポで「おいシーサー」と言わされるなど今日も沖縄力に磨きをかける。数年後にはライオンズの公式戦沖縄開催で故郷に錦を飾りたい。 （浮間 六太）

【内野手】

00 仲田 慶介 （なかた けいすけ） 1999年7月25日生まれ

内野も外野も守れて爆肩、俊足、スイッチヒッターと究極のユーティリティ。練習量がすごすぎる。まじめすぎてなじめてないのかと心配したけど、契約更改後の会見時に同級生の古賀をいじる冗談を聞いてちょっと安心。 （一宮）

0 児玉 亮涼 （こだま りょうすけ） 1998年7月10日生まれ

抜群の守備力を誇るが昨年の打率.170と打の壁を破れずもどかしい。『おさるのジョージ』に似てるためジョージと呼ばれているがコラボでベルドに本物が来場したら松原聖弥の方がジョージに似ててまたもどかしい。 （浮間 六太）

2 齋藤 大翔 （さいとう ひろと） 2007年1月27日生まれ

憧れと呼ぶ源田越えを期待される2年目の内野手。2025年は9月に4試合の一軍帯同を経験。守備範囲の広さは一軍クラス。三遊間の深い位置から矢のような送球を見せる美守備で熾烈な内野争いを勝ち抜いていこう！ （もう）

4 石井 一成 （いしい かずなり） 1994年5月6日生まれ

日本ハムから移籍

10年ぶりのFA加入、ピンさん本当にありがとう。パンチ力と堅い守備はチームの穴にピンズド。ファイターズファンが口を揃えて話す「絶品の石井米」「勝利の女神・栃木のおばあちゃん」との出会いも今から楽しみ！ （パル子）

5 外崎 修汰 （とのさき しゅうた） 1992年12月20日生まれ

オンカジやサード転向と色々あった昨年。今年はもっとしっかりして、選手会長！ 知る人ぞ知る、筋肉バキバキマン。過去、プロ野球aiでも肉体美を披露。圧倒的至近距離で、外崎の筋肉と、ふとした時の変顔を見て。 （ばりばりお）

6 源田 壮亮 （げんだ そうすけ） 1993年2月16日生まれ

「雨降って地固まる」を体現する最高峰の遊撃手。オフの妻のSNSでの家族写真公開に、全獅子党がホッと安堵した。昨季は不振に苦しむもWBC選出は信頼の証。悩めるときも健やかなるときも「源田たまらん」を！ （寧美）

26 Ｔ．ネビン （タイラー・ネビン） 1997年5月29日生まれ

昨季、来日1年目で5月度月間MVP。二遊間の絶品美技を仕上げる美しい守備でゴールデン・グラブも獲得。シーズン中に早々2年契約を締結してくれた。もはや「助っ人」ではなく神とお呼びしたい。今年も頼みます。 （もう）

32 山村 崇嘉 （やまむら たかよし） 2002年9月28日生まれ

実は英語を喋れて、キャンプ終盤助っ人外国人に「君達が何を言ってるか分かってる」と唐突に告白。え、ちょっと怖くない？ それより巧打も長打もある打撃で相手投手を怖がらせて。守備で味方を怖がらすのは勘弁ね。 （浮間 六太）

38 佐藤 太陽 （さとう たいよう） 2002年5月19日生まれ

24年育成入団、昨年支配下登録されるも、打率は.167と振るわず。キャンプでも離脱1号になったが、きっと日はまた昇る。台湾WLでの経験も糧に、今年はSUNSUNと輝いて。自身のサインは西口監督が考案。 （ばりばりお）

39 平沢 大河 （ひらさわ たいが） 1997年12月24日生まれ

移籍後の昨季は一軍で7試合1安打、自身も「0点評価」と悔しさ大全開。だが、CAR3219での本塁打に超仏頂面で一周する姿にドラ1の意地を見た。二軍無双はもう聞き飽きた。壁を越え、その先で最高の笑顔を。 （寧美）

50 郄松 渡 （たかまつ わたる） 1999年7月2日生まれ

昨季盗塁成功率.875もヘッスラは気合の表れではなく成功率アップの手段。球団公式動画が小動物感があってかわいい。たかまチュ、してほしいファンも増えそう。サインは中学生のときに考えたものを使っている。 （一宮）

59 横田 蒼和 （よこた そうわ） 2007年10月24日生まれ

山村学園高からドラフト5位

地元埼玉出身。このたび念願叶って憧れのライオンズへ。強肩とパンチ力で激戦区のショートストップに飛び込む。ちなみに西武新宿線本川越駅と入団交渉を行った川越プリンスホテルは出身の山村学園から徒歩約10分。 （浮間 六太）

60 中村 剛也 （なかむら たけや） 1983年8月15日生まれ

我が道をゆくスラッガー。ファン感では一生懸命走り、「(無人島に1つだけ持っていくなら？)行かない」と答えるおかわりさんが大好き。「ホームランは飽きない」の境地で、骨牙ラストイヤーもアーチを描き続ける。 （パル子）

62 滝澤 夏央 （たきざわ なつお） 2003年8月13日生まれ

未来の二遊間を担う若武者。飛び回り鮮やかに捕球、走塁でドロドロのユニ、くったくない笑顔にもう無理、尊死する。今季NPB最小兵を卒業（2番目）も闘志は常に規格外。夏央の成長を親心で全力応援、夢は大きく！ （寧美）

99 村田 怜音 （むらた れおん） 2001年8月4日生まれ

『レオのガリバー』は昨季のリハビリ期間中にスタンドから観察し続けた一軍の残像を自身のスイングに活かせるかが課題。頭髪は変わらず短いけれど、ホームランの放物線はどこまでも長く、美しく伸ばしてほしい。 （もう）

【外野手】

1 栗山 巧 （くりやま たくみ） 1983年9月3日生まれ

現役最後のシーズンが始まる。誰よりも己に厳しく、誰よりもファンを愛する男。我々はそんな彼の最後の輝きを、生き様を、しかと見届け、そして青炎を送ろう。我々の熱い想いが何よりも栗山巧の最高の力になるのだ。 （浮間 六太）

7 桑原 将志 （くわはら まさゆき） 1993年7月21日生まれ

横浜DeNAから移籍

2025年の開幕戦に間に合わなかったケガの原因となったチームに来てくれた。選手として、人として、彼の器の大きさが表われているよう。ハマのガッツマンからレオのガッツマンへ。来てくれて本当にありがとう。 （もう）

8 渡部 聖弥 （わたなべ せいや） 2002年8月31日生まれ

プロ野球生活10年目の風味満点なルーキーイヤーを経て、今オフは筋肉量を大幅UP。チームの補強で増えたライバル達から一歩抜き出て、希望するクリーンアップを任されるか。2年目も存分にベテランしてほしい。 （もう）

9 蛭間 拓哉 （ひるま たくや） 2000年9月8日生まれ

本人も「自分を見失ってた」と迷走した昨季。球団も迷走し古いデザインのサインが書かれた蛭間のサインボールを誤って販売してしまう。いや黙ってりゃ判らんよ（小声）。楽天・鈴木大地に弟子入りした成果やいかに。 （浮間 六太）

25 A．カナリオ （アレクサンダー・カナリオ） 2000年5月7日生まれ

パイレーツから新加入

カブス時代は鈴木誠也と「いつもふざけあう仲」で、日本語も教わっていた。「起きること全てには意味がある」と信じており、大怪我を乗り越えた過去を持つ。西武入団後、周囲からは「カニエダ」と呼ばれている模様。 （ばりばりお）

31 茶野 篤政 （ちゃの とくまさ） 1999年8月4日生まれ

オリックスから現役ドラフトで移籍

お茶処・狭山の地へやってきたチャーボーこと篤政殿。早くも愛也や仲田と話してて嬉しい。実績ある走攻守に、オリで培った謎のギャル好き設定、全身から出る真面目さと魅力抜群。めっ茶ええ活躍で、気高く咲きゆけ！ （パル子）

33 古川 雄大 （ふるかわ ゆうだい） 2004年5月25日生まれ

白い歯輝く笑顔に胸キュン。「九州のギータ」と呼ばれた高校生は3年目で初一軍、初安打を経験。二軍では横浜・山粼康晃から本塁打を放ち、粗削りながら非凡さを見せた。確実性向上で、トリプルスリーも夢じゃない！ （寧美）

35 秋山 俊 （あきやま しゅん） 2003年4月20日生まれ

中京大からドラフト3位

北の大地が生んだ強肩強打の外野手。中京大で見せた圧倒的な打撃センスと、3代目『秋山』姓にファンは夢見ずにはいられない。身体能力の高さは折り紙付き。ベルーナドームを縦横無尽に駆け抜ける姿が早く見たい。 （もう）

44 林 冠臣 （りん くぁんちぇん） 2002年12月30日生まれ

飛ばす林・右のロマン担当。だいぶ高い速球を凄まじいフルスイングでレフトへねじ込んだファーム第1号が、我らに見せた未来は無限。高校から40kg近く増量し身体を作った努力の人に、お祭り気分の追い風が吹く。 （パル子）

51 西川 愛也 （にしかわ まなや） 1999年6月10日生まれ

1番・センターに定着。リーグトップ64得点にGG賞獲得と主軸に進化した。打席の美しい立ち姿に背番号「1」を継ぐ未来が見えたのは、ベルドの暑さで蜃気楼を見た訳じゃない。青炎を背に愛也が新時代を切り開く。 （寧美）

55 仲三 優太 （なかみ ゆうた） 2002年10月22日生まれ

大阪桐蔭ブランドのロマン枠。昨季は支配下復帰して初出場、初安打、初打点を記録。今季は登録名の名字のみ「仲三河」から「仲三」へ、というNPB初（？）のケースで変更。「仲三河」はレアな栃木県の名字だそう。 （一宮）

63 長谷川 信哉 （はせがわ しんや） 2002年5月17日生まれ

守備はいい。足も速い。打撃センスも高く、華がありスター性バツグン。あと一つ！ あと一つ壁を越えよう！ バッティングの確実性を上げ、桑原や新外国人の加入などで激化する外野レギュラー争いを生き残れ！ （浮間 六太）

66 川田 悠慎 （かわだ ゆうしん） 2002年2月20日生まれ

四国銀行からドラフト6位

しっかりとした口調で「登場曲は四国銀行の社歌に」「初任給でつみたてNISA増額」と話す、仕事に真摯な行員スピードスター。50m5.7秒の快足をbloomさせ、目指す先は頭取から「盗(塁王奪)取」へ。 （パル子）

68 岸 潤一郎 （きし じゅんいちろう） 1996年12月8日生まれ

常に「甲子園の申し子」「消えた天才」の称号がついて回る。当時の渡辺SDが県予選視察時に偶然岸の祖父に会ってプロになれる、と話した素質。プロにはなった。次は競争に勝ってレギュラー奪取だ。今季はケガなく。 （一宮）

73 林 安可 （りん・あんこー） 1997年5月19日生まれ

台湾・統一から新加入

統一から西武へ、ライオンズの絆でやってきた台湾の大砲。インタビュー動画のコメ欄には「ホームラン後は『ヘイ！ヘイ！』のかけ声で踊らせてね」と台南から多数の申し送りあり。桑原さんもいます、任せてください。 （パル子）

----------

[ライオンズ執筆担当者紹介]

浮間 六太

最後の偏愛選手名鑑があなたの現役最後の年に間に合ってよかった。栗山巧様。あなたのラストイヤーをしっかりと目に焼き付け、そしてラストユニフォームをきっと買います。

ばりばりお

最近、「滝澤と柘植がプリキュア戦士に選出、西武の戦力ダウンが課題」という楽しいような苦しいような、よく分からない夢を見てうなされた。何故この2人だったんだろう。

一宮

沿線住民ではない都民。ベルーナドームのビールのカップが銘柄ごとにサイズが異なることを昨季初めて知る。立川〜ベルーナドームのバスが平日も復活することを願っている。

寧美

奥武蔵の西武線沿線民。ベルドへ直行できる職場に転職し人生謳歌中。たちまちビールがたまらん！ 米野智人さんのブッチャーズ・ポテト（塩）と影千代のもつ煮が、す・き。

新所沢 パル子

レッツシネパークとコモディイイダ新所沢店に思いを馳せる、まもなく三十路の地元っ子。前球団から大ファンの茶野がまさかの加入で観戦とグッズの出費が止まらない予感。

もう

今年は開幕前から球団公式発表に逐一踊らされ、栗山巧選手のグッズ予算に終わりが見えない。ファン歴もほぼ40年。毎年、全選手の親戚のおばちゃんムーブで応援を満喫。

（文春野球学校）